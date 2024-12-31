加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
首頁 / 生活

北市：爆炸聲會驚嚇毛孩 帶寵物參加活動應備牽繩

2024/12/31 13:39（12/31 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市動保處31日表示，跨年煙火爆炸聲會讓毛孩受驚嚇而跑出家門，民眾應關好家中門窗，帶寵物外出應備牽繩以免挨罰。圖為北市家貓日前逃出家後躲在水溝蓋內，幸民眾通報後由動保處救出，飼主恐違反動保法挨罰。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
台北市動保處31日表示，跨年煙火爆炸聲會讓毛孩受驚嚇而跑出家門，民眾應關好家中門窗，帶寵物外出應備牽繩以免挨罰。圖為北市家貓日前逃出家後躲在水溝蓋內，幸民眾通報後由動保處救出，飼主恐違反動保法挨罰。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市動保處表示，跨年煙火爆炸聲會讓毛孩受驚嚇而跑出家門，民眾應關好家中門窗，帶寵物外出參加活動應備牽繩以免挨罰，已開罰190件，若發現路上有走失毛孩可通報。

台北市政府動物保護處今天發布新聞資料指出，為迎接2025年，民眾會在住家附近施放煙火，依過去通報資料，家中毛孩會因煙火爆炸聲受驚嚇跑出住家走失，如帶寵物外出參加跨年等活動，應備妥牽繩等防護措施，可防寵物忽聽見聲響亂竄，飼主也可避免挨罰。

北市動保處表示，今年至11月底有190件是因寵物未繫牽繩或讓寵物在外遊蕩而開罰，包含犬隻172件、貓隻15件、其他動物3件；違規原因多為飼主未繫牽繩或放任毛孩外出。

動保處指出，有民眾日前在內湖區路邊拾獲一隻米克斯犬，撥1959動物保護專線通報，動保處人員經繫飼主領回，飼主承認平時放任犬隻跑出家門，依違反動物保護法裁罰飼主新台幣3000元。

此外，家貓常因門窗未關妥或破壞窗戶從家中脫逃，有民眾日前在萬美社區附近路旁水溝蓋底下聽到貓叫聲，動保處獲報派救援人員到場翻開水溝蓋後，發現一隻灰色英國短毛貓躲在水溝內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

動保處表示，幸好貓的飼主已完成寵物登記，透過晶片登記資料通知飼主領回毛孩，後續擬依違反動保法裁罰。呼籲民眾帶寵物外出，應使用鍊繩及箱籠或採取其他適當防護措施，平時應注意家中門窗是否關好，避免寵物因突發狀況受驚嚇奪門而出。

動保處指出，寵物若在外遊蕩，飼主將涉違反動保法或台北市動物保護自治條例，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。民眾拾獲走失寵物，先把寵物裝箱或以牽繩固定，撥1959動物保護專線通報，將派員協助。（編輯：李錫璋）1131231

台北市政府動物保護處31日指出，家貓常因門窗未關妥或破壞窗戶從家中脫逃，有民眾日前在萬美社區附近路旁水溝蓋底下聽到貓叫聲，動保處獲報派救援人員到場翻開水溝蓋後，發現一隻灰色英國短毛貓躲在水溝內。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
台北市政府動物保護處31日指出，家貓常因門窗未關妥或破壞窗戶從家中脫逃，有民眾日前在萬美社區附近路旁水溝蓋底下聽到貓叫聲，動保處獲報派救援人員到場翻開水溝蓋後，發現一隻灰色英國短毛貓躲在水溝內。（台北市動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：