北市比特犬二度跳車窗傷人 飼主之子聲明致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，法律白話文營運長徐書磊今天發布聲明表示，本案比特犬Lucky為父親飼養，會坦然面對裁罰及沒入。徐書磊說，對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉。

台北市警察局大安分局今天上午8時40分許獲報，轄內臥龍街一帶有民眾遭比特犬咬傷；經查涉案犬隻早於6日也發生類似事件，當時飼主徐男開車停等紅燈時，比特犬突從車窗躍出並咬傷一旁黃姓機車騎士。

台北市動保處原本裁處兩案共14萬元罰鍰，並沒入犬隻。產業局今晚表示，決議重新檢討裁處金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，維持沒入。

徐書磊晚間透過聲明對此事件中受傷的民眾，表達誠摯的關心，也完全虛心接受大眾對公共安全及動物管理保護之批評及指教。

徐書磊聲明指出，Lucky是家父飼養，他並非主人。事實上，他及家人均無法親近Lucky，因Lucky個性比較凶悍，除父親外的家人都難以親近，他多次勸告父親應自行妥善管理，遵循法規，並學習如何飼養。

聲明指出，事發當時徐書磊不在車上，由徐父單獨駕駛。但作為車主，徐書磊深自檢討未能即時要求父親於車內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。

透過 Google News 追蹤中央社

徐書磊表示，由於已多年未與父親同住，他也是透過新聞才得知Lucky傷人事件。經他了解，父親現正與2名受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市政府動物保護處裁罰及沒入比特犬處分。

徐書磊也提到，網傳父親涉嫌透過議員關說，已有報導指出北市府動保處予以駁斥。對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序行為，他均予以嚴厲譴責。對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉。（編輯：陳正健）1140317