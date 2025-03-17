北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）北市繼6日在文山區發生比特犬跳出車窗咬傷人後，此犬今天於大安區又衝出車窗追咬騎士。台北市動保處說，將約談飼主及2案受害人後裁罰，若飼主無法有效管理犬隻將沒入。

台北市警察局大安分局今天上午8時40分許獲報，指轄內臥龍街一帶有民眾遭比特犬咬傷。獲報後立即派員到場處理，員警到場查看時犬隻狀況已平穩。

經初步調查，徐姓飼主今天駕車行經案發地點停等紅燈時，車窗因不明原因自行開啟，隨即發生犬隻衝出窗外並咬傷1名騎士。警方立即協助傷者送醫治療，並通報台北市動保處協處。

涉案的比特犬早於6日也發生類似事件，當時飼主徐男開車行經文山區萬美街2段附近停等紅燈時，比特犬突從車窗躍出並咬傷一旁黃姓機車騎士，徐男立即下車處理並報警。

對於比特犬二次傷人事件，動保處下午召開記者會說明，技正華心惠會中表示，首次案發後，已於上週約談飼主；同時也要約談當時受傷的黃姓騎士，但因其傷口需要清創，暫時先回高雄老家治療，尚未完成訪談。

華心惠指出，針對首案，會依違反動保法第20條第2項「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」規定，逕行裁處。依據北市違反動保法裁罰基準，首次傷人可處飼主新台幣3萬元至9萬元罰鍰。

此犬今天發生第二起傷人事件，華心惠說，依相關程序同樣會約談飼主，並進行第二次裁罰，裁罰基準將處以9萬元到15萬元。

華心惠提到，依據動保法規定，若攻擊性犬隻有傷人狀況，可依法沒入，目前將先約談飼主，請其妥善提出管理方案，視其能否有效管理犬隻，如果無法將進行沒入。

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媒體詢問，此案是否有議員涉入關說。對此，華心惠指出，並無接到關說情事。

華心惠表示，首次案發後未將犬隻沒入，是因飼主先前有承諾動保處，後續出入公共場所會繫鏈及帶嘴套，但顯然未履行承諾，才釀成第二次事件。（編輯：戴光育）1140317