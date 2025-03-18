比特犬2度竄窗傷人 北市加強教育飼主檢討裁罰流程

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北18日電）北市1隻比特犬2度跳出車窗傷人案，台北市長蔣萬安表示，產業局已開罰並沒入犬隻，並要求動保處加強教育飼主；產業局則表示，未有關說等情事，但裁罰程序須檢討。

北市1隻比特犬2度跳出車窗外咬傷人案件引發各界矚目。市長蔣萬安出席市政會議前被堵訪問及此事，他說產業局已經裁罰最重新台幣15萬元，加上第1次的裁罰，累計20萬元；沒入這隻有攻擊性的比特犬，也要求動保處一定要對飼主加強相關安全教育及措施。

產業發展局長陳俊安被問及此事時則表示，動保處在首案發生後，就即時和飼主進行相關約談，未料飼主事後並未做到相關約束犬隻的承諾，動保處已嚴正譴責、開罰，同時昨天也決定沒入犬隻處分。

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另外，傷者部分，也有進行相關慰問、了解狀況，首案傷者傷勢比較嚴重，目前在南部醫院進行治療和復原，將持續追蹤、關切。

針對外傳有議員關說才遲未裁罰一事，陳俊安說，經再三確認，動保處昨天已澄清無此情形，對於事發後逾10天仍未裁罰部分，昨天也立即要求動保處即刻檢討相關作業程序，並對裁罰基準一併重新檢討，未來不能再有類似情形發生。（編輯：方沛清）1140318