農業部：比特犬已相當管制 重點是飼主落實防護

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農業部今天表示，已禁止輸入、繁殖比特犬，在養犬隻須絕育，相關管制已足夠，重點是飼主帶狗出門是否落實繫繩等防護措施，而台北市比特犬Lucky飼主讓比特犬跑出車外有疏失。

比特犬Lucky兩度跳出車窗咬人，台北市政府開罰飼主新台幣20萬元和沒入犬隻。台北市動物保護處說，預計21日前完成沒入，後續評估是否開放給符合資格民眾認養，如果攻擊性無法改善，不排除安樂死。

農業部動物保護司副司長陳中興上午告訴中央社記者，從源頭到飼養管理已足夠，這類事件主因是飼主帶狗出門，是否落實防護措施。

他說，根據「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，比特犬出入公共場所及公眾得出入場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱的透氣口罩，或以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。

陳中興表示，飼主讓比特犬跳出車外就有疏失，且比特犬的攻擊性不限對人，也包括對其他犬隻，重點仍是飼主是否做好防護措施。

陳中興說，目前統計全國有3974隻比特犬，前5名是高雄市502隻、屏東縣494隻、台南市386隻、台中市375隻與花蓮縣319隻。台北市則有106隻。（編輯：李明宗）11403184