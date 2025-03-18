比特犬傷人案傳關說 議員徐弘庭喊冤懸賞抓造謠

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市比特犬Lucky兩度跳車窗咬傷人，台北市動保處開罰並沒入犬隻，且否認有議員涉關說。遭影射的國民黨北市議員徐弘庭今天說，未受理陳情案，發布懸賞文請網友協蒐證。

北市繼6日在文山區發生比特犬跳出車窗咬傷人後，同一隻比特犬17日於大安區又衝出車窗追咬騎士。台北市動保處昨天原裁處兩案分別新台幣5萬元及9萬元罰鍰，並沒入犬隻；產業局昨晚決議重新檢討裁處金額，分別改為5萬元及15萬元罰鍰，維持沒入。

針對外傳有議員關說才遲未裁罰，台北市產業發展局長陳俊安今天接受媒體採訪時表示，經再三確認，動保處昨天已澄清無此情形。

徐弘庭今天在臉書（Facebook）發文指出，「造謠一張嘴，澄清跑斷腿」，並發布懸賞文，請網友協助蒐證，認為亂栽贓人的網路瘋狗，與亂咬人的比特犬一樣恐怖可惡。

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他表示，只因為姓氏與飼主相同，所以24小時不到，他在各大網路討論區遭影射，甚至直接造謠栽贓與比特犬案有關。

徐弘庭指出，他不認識徐姓飼主，也從未接受過有關比特犬隻的陳情案件。有鑒於造謠實在太多，將發出懸賞，若有人看到影射、甚至直指他關說的留言，請協助私訊提供證據網址與帳號截圖，會以部分求償金表達感謝。（編輯：戴光育）1140318