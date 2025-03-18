比特犬傷人飼主坦言無法管束 北市動保處沒入安置

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，北市府共裁處飼主新台幣20萬元罰鍰並沒入犬隻。動保處今天中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。

台北市繼6日在文山區發生 比特犬 比特犬小檔案 比特犬身形長約65公分、體重20至50公斤，咬合力驚人且攻擊性強，曾有人將肉吊在天花板，比特犬緊咬肉塊懸吊半空許久不放，世界各地都曾傳出比特犬咬死人的案例。

比特犬是農委會動物保護法公告的「危險性犬隻」，出入公共場所應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩子牽引，並配戴透氣口罩。 看更多 關閉 跳出車窗咬傷人後，此犬昨天又於大安區衝出車窗追咬騎士。台北市動保處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業局檢視後改為罰鍰5萬元及15萬元，犬隻維持沒入。

徐姓飼主飼養比特犬Lucky已有10年，且有合法登記。台北市動保處技正華心惠今天告訴中央社記者，執行沒入作業程序期間，飼主坦言很不捨，但也認爲兩起事件都是意外發生坦言已無法管束，願配合動保處相關處理程序。

華心惠指出，已派員於中午12時40分到飼主家執行犬隻沒入作業，飼主另聘訓犬師到場協助，已順利引導比特犬入籠，初判比特犬情緒仍保持警戒，將先送至動保處並採單犬單籠方式安置，觀察牠後續狀態，再決定是否移置他處安置。（編輯：戴光育）1140318