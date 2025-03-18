加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、駕戰車八里演練
首頁 / 社會
比特犬傷人
新聞專題
比特犬傷人3/53
首頁 / 社會

比特犬傷人飼主坦言無法管束 北市動保處沒入安置

2025/3/18 13:42（3/18 15:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
比特犬Lucky兩度跳車窗咬人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，飼主表示很不捨，但也認爲兩起事件都是意外發生坦言已無法管束，願配合動保處相關處理程序。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸 114年3月18日
比特犬Lucky兩度跳車窗咬人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，飼主表示很不捨，但也認爲兩起事件都是意外發生坦言已無法管束，願配合動保處相關處理程序。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，北市府共裁處飼主新台幣20萬元罰鍰並沒入犬隻。動保處今天中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。

台北市繼6日在文山區發生比特犬

比特犬小檔案

  • 比特犬身形長約65公分、體重20至50公斤，咬合力驚人且攻擊性強，曾有人將肉吊在天花板，比特犬緊咬肉塊懸吊半空許久不放，世界各地都曾傳出比特犬咬死人的案例。
  • 比特犬是農委會動物保護法公告的「危險性犬隻」，出入公共場所應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩子牽引，並配戴透氣口罩。
看更多
關閉
跳出車窗咬傷人後，此犬昨天又於大安區衝出車窗追咬騎士。台北市動保處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業局檢視後改為罰鍰5萬元及15萬元，犬隻維持沒入。

徐姓飼主飼養比特犬Lucky已有10年，且有合法登記。台北市動保處技正華心惠今天告訴中央社記者，執行沒入作業程序期間，飼主坦言很不捨，但也認爲兩起事件都是意外發生坦言已無法管束，願配合動保處相關處理程序。

華心惠指出，已派員於中午12時40分到飼主家執行犬隻沒入作業，飼主另聘訓犬師到場協助，已順利引導比特犬入籠，初判比特犬情緒仍保持警戒，將先送至動保處並採單犬單籠方式安置，觀察牠後續狀態，再決定是否移置他處安置。（編輯：戴光育）1140318 

延伸閱讀
比特犬2度竄窗傷人 北市加強教育飼主檢討裁罰流程北市比特犬二度跳車窗傷人 飼主之子聲明致歉[影]被狗咬怎麼辦 動保司：沖洗傷口後就醫評估打疫苗農業部：比特犬已相當管制 重點是飼主落實防護
比特犬傷人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
農業部：比特犬已相當管制 重點是飼主落實防護
74
更多編輯台推薦新聞：