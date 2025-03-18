跳車窗傷人比特犬已沒入 徐姓飼主：不會提訴願

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（中央社記者吳玟嶸台北18日電）台北市1隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士，飼主徐男說，動保處已將此案比特犬帶走並評估是否有家庭接手，自己不會再提訴願，同時也一直與傷者保持聯絡處理後續賠償事宜。

台北市1隻比特犬昨天第2度跳出車窗咬傷機車騎士引起各界關注，台北市動物保護處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業發展局檢視後提高罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。

徐男今天接受中央社記者採訪表示，Lucky個性兇悍，從8個月起就定期送給馴犬師訓練，現在已10歲但兇悍個性並沒有太大好轉，「今天也是馴犬師將Lucky帶進籠子給動保處人員帶走。」

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記者詢問是否提起訴願阻止沒入，徐男回應，動保處已將Lucky帶走，對於媒體報導「要陪Lucky走完最後一程」，因動保處會再審核安置家庭條件做後續處理，自己也不會再有其他法律動作，20萬罰鍰明天也會去繳清。

針對外界質疑所謂「故意放狗咬人」，徐男澄清「不會有人故意做這種事情」，他表示，當時有另名騎士在逗Lucky，致使Lucky自行踩開車窗鍵追咬此案受傷騎士。他也說，目前與2名傷者保持聯絡，後續賠償律師也在談，希望這件事就此落幕，不再浪費社會資源。（編輯：孫承武）1140318