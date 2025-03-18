北市安置傷人比特犬 動保處：若具攻擊性不排除安樂死

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市比特犬Lucky兩度跳車窗咬人，市府開罰飼主20萬元和沒入犬隻。動保處今天說，預計21日前完成沒入，後續評估是否開放給符合資格民眾認養，若攻擊性無法改善不排除安樂死。

北市文山區6日發生比特犬跳出車窗咬傷人，同一隻比特犬17日又衝出車窗追咬機車騎士。台北市動保處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業局檢視後改為罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。

據了解，徐姓飼主飼養比特犬經合法登記，首案受傷的黃姓騎士因傷口需清創，已先回高雄老家治療，他和第二案受傷騎士都尚未提告。2名騎士均表示與飼主不認識，現場也未發生其他糾紛，將與飼主自行討論後續處理狀況。

法律白話文營運長徐書磊昨天發布聲明表示，本案比特犬Lucky為父親飼養，父親現正與2名受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市政府動物保護處裁罰及沒入比特犬處分。

動保處技正華心惠今天告訴中央社記者，由於這是北市首例比特犬傷人遭沒入案件，已要求飼主即起不能讓比特犬出門，並安排適當安置點，預計本週五（21日）前完成沒入作業，待和飼主確認時間後，將派員至住家載送比特犬至特定處所安置。

比特犬沒入後，動保處將視安置期間照護狀況，再進行後續評估飼養決定，若安置狀況一切安好，可能會開放給符合曾飼養比特犬等一定資格的民眾認養，但若其攻擊性仍無法改善，則不排除進行安樂死。

依動物保護法第32條規定，直轄市或縣市主管機關得逕行沒入飼主動物的情形包括，「飼主經勸導拒不改善，而其飼養之動物再次無故侵害他人之自由或財產」、「無故侵害他人之生命或身體，致造成他人生命或身體傷害之動物」。

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此外，直轄市、縣市主管機關應依人口、遊蕩犬貓數量，規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所收容遊蕩動物或沒入動物。

據了解，由於比特犬具攻擊性，沒入安置收養有相關法律規定，但若一般犬隻沒入後，開放認領無果後，通常會安置至老死為止。（編輯：蕭博文）1140318