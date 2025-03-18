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遇到陌生狗如何防咬？專家提醒3要訣：不跑不看不尖叫

2025/3/18 19:07（3/18 19:46 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）台北市發生同隻比特犬2度跳車窗咬傷人，台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，遇不熟悉的狗，記得不尖叫、不看牠、不要跑，狗就會離開；屏東學者認為，飼主應給正確社會化訓練。

顏杏娟今天告訴中央社記者，以經驗而言，比特犬咬合力非常強，一旦咬住就不會放，而性情屬於親人但不親狗或同類，先前曾接觸過很會撒嬌的比特犬，只要釋出善意，也是會喜歡在人類的身上磨蹭。

顏杏娟說，遇到不熟悉狗，千萬別拔腿就跑，狗有追逐獵物的本能，感受到敵意，反容易追人，可以採不尖叫、不看牠、不要跑的3不要訣，把自己當成樹，讓犬隻感覺不到攻擊性，自然就會離開。

屏東科技大學工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍則表示，「飼養教育上，狗可以不要會指令跟把戲，但是社會化訓練非常重要。」飼主應對犬隻進行各種聲音、環境及接觸人類的正確訓練，使犬隻在陌生空間中不會出現過度情緒表現。

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羅書姍說，比特犬是一種鬥犬，依農委會公告就是較凶猛犬種，外出就應該配戴透氣式嘴套、牽繩不可超過1.5公尺。另外，犬隻乘車方面，除飼主要控制車輛中控系統外，應降低犬隻視覺及聽覺刺激，如在車窗加裝固定窗簾，不慎誤觸車窗按鍵，也能多道防線；也可購買犬隻車上座椅固定帶，預防跳出車窗。以台北市比特犬傷人事件而言，「第2次攻擊事件，理應不該發生。」

若不慎遇到犬咬事件。羅書姍認為，避免外來刺激激發部分犬隻的狩獵天性，強行把人狗分離，有時反而可能造成更大的撕裂傷傷害。（編輯：謝雅竹）1140318

#台北市
#屏東
#比特犬
#顏杏娟
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