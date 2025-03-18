泰國比特犬攻擊民眾致死頻傳 政府擬立法防犬隻傷人

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）台灣發生比特犬跳出車窗外咬傷人，引發矚目。比特犬攻擊民眾的事件在泰國不算少見，2023年至今發生4起比特犬攻擊民眾致死案件，泰國農業部準備立法，強制犬隻飼主必須把犬隻關在安全且外人接觸不到的地方，並立警告牌。

泰國2023年就發生兩起比特犬攻擊主人致死的意外，一起發生在泰北的南邦府（Lampang），另外一起在東北的烏隆他尼府（Udon Thani）。

緊接著2024年8月在華富里（Lopburi），2頭比特犬攻擊18歲的少年致死，後來2頭比特犬的主人就把比特犬送養他人。9月又發生一起比特犬攻擊主人的姊姊致死的事件，比特犬後來也是送養他人。

多起事件讓泰國民眾以及動物保護相關的組織呼籲立法管制有危險性的犬隻。泰國農業部準備立法，強制犬隻的主人把犬隻關在安全且外人接觸不到的地方，並必須立警告牌。

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草案規定，犬隻到公共場所時要戴上口絡，且主人必須要用短於1公尺的繩子牽著，並禁止15歲以下的青少年和65歲以上的年長者帶著危險犬隻到公共場所。

草案也規定不能嚴厲懲罰寵物，主人要確保動物遠離壓力、恐懼和痛苦。違者將被處以1萬到4萬泰銖（約新台幣9800到3萬9200元）罰緩。（編輯：周永捷）1140318