印尼不只狗咬人 蟒蛇吞人遭剖肚、鱷魚傷人頻傳

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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）台灣發生比特犬跳出車窗外咬傷人，引發矚目。印尼也曾發生各種動物傷人事件，包括感染狂犬病的流浪狗咬人後遭撲殺；蟒蛇吞噬婦人後遭民眾剖開蛇肚，找回受害者遺體；鱷魚攻擊人類頻傳引發關注。

印尼為全球穆斯林人口最多的國家，因此流浪狗較為少見，這是因為伊斯蘭文化中視狗為穢物。不過，以印度教為主的峇里島，則經常傳出流浪狗咬人事件，其中許多流浪狗患有狂犬病，當局通常會撲殺感染狂犬病的犬隻。

峇里島最近一起犬隻咬人事件發生在3月中，有8人被一隻具有攻擊性的狗咬傷，當局檢測後，發現該狗患有狂犬病。

根據當地衛生局數據，截至去年9月，已有近4萬人被染有狂犬病的動物咬傷，其中約90%都是被狗咬傷。

澳洲廣播公司（ABC）去年報導，峇里島居民不知如何處置自家染上狂犬病的狗，因此只要家裡的寵物犬生病就會遭遺棄，「像是被丟在市場、海灘或寺廟」。

過去也曾有台灣人在峇里島被狗咬傷，2015年一名女遊客在海神廟被狗追逐，左小腿與腳踝被咬傷，就醫後確認是狂犬病，攻擊她的狗遭到撲殺。

另外，印尼也曾多次發生蟒蛇攻擊人的案例。去年6月，南蘇拉威西省一名50歲的婦女被發現遭一條蟒蛇吞噬身亡。

當時報導指出，村民們先是看到一條身體膨脹的大蟒蛇，因此懷疑蟒蛇可能吞下該婦女，隨後他們將蟒蛇綁起來，並切開牠的身體，隨即發現法莉達的遺體。

更早前，2017年西蘇拉威西省也有名25歲農民遭一條巨蟒吞食，村民剖開蛇肚後，找到他的遺體，並把巨蟒屍體安葬在農民遇害處附近。村民相信，這樣才不會遭到蟒蛇同類報復。

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除了蟒蛇攻擊事件，印尼鱷魚攻擊人類案件最近也引發關注。

美聯社17日報導，2024年印尼發生179起鱷魚攻擊事件，導致92人死亡，是全世界最多，但因當局1999年起將鱷魚列為保護動物，不可隨意獵殺，因此居民也只能自己多加小心。（編輯：周永捷）1140318