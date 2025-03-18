加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
首頁 / 生活
比特犬傷人
新聞專題
比特犬傷人2/62
首頁 / 生活

比特犬傷人惹議 專家籲專案處理暫緩討論安樂死

2025/3/18 20:09（3/18 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市某飼主所養比特犬2度咬人沒入安置，安樂死與否 引熱議。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏建議專案處理 ，安排訓犬師定期調教、傳授人員照養技能以保安全， 多方評斷後再說。（中央社檔案照片）
北市某飼主所養比特犬2度咬人沒入安置，安樂死與否 引熱議。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏建議專案處理 ，安排訓犬師定期調教、傳授人員照養技能以保安全， 多方評斷後再說。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北18日電）北市某飼主所養比特犬2度咬傷人遭沒入安置，安樂死與否引熱議。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏建議應專案處理，安排訓犬師定期調教、傳授人員照養技能以保安全，多方評斷後再說。

台北市某飼主所養的比特犬Lucky，近日發生跳出車窗，第2度咬傷人事件。台北市動保處除開罰飼主新台幣20萬元並沒入，且若具攻擊性不排除安樂死。

楊孝柏今天告訴中央社記者，安樂死與否已經引發熱議，他建議應專案處理，安排訓犬師定期到安置Lucky的收容中心調教，看能不能改善攻擊性，同時也要傳授安置單位的人員如何照養具攻擊性比特犬，以確保安全，經過多方評斷再做決定，此刻不宜討論這件事。

楊孝柏也說，絕大多數飼養具攻擊性的比特犬等犬種的飼主，都瞭解犬隻的特性，並會給予適當的照顧，通常都很低調，並不希望別人知道，不會在尖峰時間帶出門，也不會帶去人多的地方。

他並說，即便上自家車，都不同於一般寵物犬直接上車，會放進金屬籠子再提上車乘載，這次案件的飼主比較例外。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，民國111年3月起已禁止輸入、飼養、繁殖比特犬，當時正在飼養的犬隻也要絕育之外，農業部統計目前全國仍有3974隻比特犬。楊孝柏回憶說，早年就會飼養比特犬等具攻擊性犬隻者，多是為了鬥犬，賭金金額相當龐大，後來社會進步而沒再聽聞。

他也說，美國也有不少人飼養比特犬，卻跟一般寵物犬相像，比特犬是否都會主動攻擊，或是被誘發，也有討論空間。（編輯：陳政偉）1140318

比特犬傷人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
遇到陌生狗如何防咬？專家提醒3要訣：不跑不看不尖叫
17
更多編輯台推薦新聞：