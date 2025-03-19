比特犬在日本傷人 飼主被控重大過失傷害罰款11萬
2025/3/19 13:31（3/19 14:39 更新）
（中央社記者戴雅真東京19日專電）台灣飼主所養的比特犬2度咬傷人引發關注，日本也曾傳出數起比特犬逃脫與傷人案例。2022年在日本有比特犬因飼主鬆開牽繩，咬傷一名女性的手臂；今年3月判決出爐，飼主被以重大過失傷害等罪名起訴，罰款50萬日圓（約新台幣11萬元）。
比特犬
在英美等部分國家和地區被列為「危險犬種」，禁止飼養。日本的法律雖未禁止飼養，但各都道府廳、市區町村可能把比特犬列為「特定犬」，規定必須關在籠內飼養。
如果你想養比特犬 需要知道的幾件事
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- 比特犬是動保法明定具攻擊性的6類犬隻品種之一
- 具攻擊性的6類犬隻品種：比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬
- 具攻擊性寵物出入公共場所應由成年人伴同，並配戴口罩及短於1.5公尺的繫繩，違反規定者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰
資料來源：行政院農委會
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比特犬在日本也時傳逃脫與傷人案例。曾有比特犬從家中逃走，全村居民都收到警告；還有一名飼主因為鬆開比特犬的牽繩，被罰款50萬日圓。
事件發生在2022年12月31日，地點是橫濱市南區一棟公寓的地下停車場。傷人的比特犬之前就曾多次攻擊其他狗，因此收到犬隻培訓學校的警告，但飼主還是沒有拉好牽繩，導致比特犬咬傷一名41歲女性的右手臂，傷勢需3週才能痊癒。68歲飼主事後被以重大過失傷害等罪名起訴。
根據今年3月出爐的判決結果，法院認為，「該犬未經適當管教，且被告明知其具有攻擊性，仍然鬆開牽繩」，批評飼主有重大過失。
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另外，2023年1月20日晚上，被告外出散步時又沒有牽好比特犬，導致牠發動攻擊，咬傷一名42歲女性的左腿，傷勢需1個月才能痊癒。在這之前的1週左右，同樣一隻狗也曾咬傷路人，可說是犯案不斷。
根據問訊內容及判決書，這隻比特犬為雌性，體長約85公分，當時約8、9歲。飼主有多年養狗經驗，他表示，「因為是鬥犬讓人害怕，沒有人願意飼養」，因此他在2022年2月左右收養牠。（編輯：陳妍君）1140319
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