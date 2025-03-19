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馬來西亞13犬種無法當寵物犬 比特犬在禁養之列

2025/3/19 16:36
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（中央社記者黃自強吉隆坡19日專電）台灣發生比特犬2度跳出車窗傷人案受關注。根據馬來西亞獸醫局於2020年公告，大馬有13種犬種無法當寵物犬飼養，攻擊性強的比特犬在禁養名單之列。

獸醫局公告的13種犬種中有7種禁止進口，6種列為限制進口，這些犬種不乏人們熟悉的德國牧羊犬、秋田犬與比特犬等。禁止進口犬種是指基於遺傳與基因因素，即便經過良好飼養，仍可能對民眾造成傷害，但限制犬種則是透過訓練執行任務，不適合當寵物犬。

馬來西亞獸醫局雖透過社群媒體平台公告，但仍有人無視公告非法飼養，導致近年發生多起比特犬等凶猛犬種傷人案例，無人檢舉或執法不力是其中原因。

2019年7月間，新山（Johor Bahru）地區發生11歲女童赴鄰居家遊玩遭比特犬撲倒，女童右臉遭猛烈攻擊毀容，經手術治療脫險，幸好未傷及視力。2022年8月，再有比特犬隔著住宅鐵門咬住鄰居飼養的西施狗達半小時，直到斷氣才鬆口。

2023年9月間，柔佛州（Johor）發生兩隻比特犬闖入民宅咬傷婦人，當時這名婦女在住家院子餵食愛犬，突遭闖入的比特犬攻擊，導致脊椎骨等破裂，身上多處被咬傷，狗主人因疏於照顧動物罪名被法院判罰款馬幣1800令吉（約新台幣1萬3400元）。

去年2月間，檳城（Penang）有登山客於登山過程中在一處住宅區突被比特犬攻擊，雙手多處被咬傷。

吉隆坡寵物店業者告訴中央社記者，台灣發生比特犬2度跳出車窗傷人案，令人遺憾，但大馬禁止飼養比特犬，馬來西亞獸醫局已規定有7種狗是禁止進口飼養，比特犬傷人事件並非首例，也是凶猛的危險犬種。

華裔飼主娜塞莉（Naselie）受訪認為，舉凡狗齡逾3個月都要申請養狗執照，多數飼主並未依照規定辦理，如飼養政府規定的13種無法當成寵物犬的犬種，執法單位只要接獲檢舉就會採取執法行動，飼主要在兩週內交出愛犬，否則依法沒入或送交動物收容中心，但如果發生傷人事件更須依法處理。

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她說，部分飼主不了解有那些狗無法當成寵物犬，即便這些凶猛的大型犬種被獸醫局列為禁止進口或限制進口，仍可能遭不肖人士透過走私途徑帶入馬來西亞，這可能導致有飼主將比特犬當寵物犬飼養，頻傳傷人案。

另外，檳城市政廳去年9月為提高民眾認識禁養的犬種，曾印製宣傳說明海報，廣泛發到檳城的各大寵物店與社區。（編輯：田瑞華）1140319

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