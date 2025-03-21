意外被狗咬 醫提醒緊急處理3步驟防感染潰爛

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，遭動保處沒入安置中。醫師提醒，犬隻咬合力強，可能造成深層撕裂傷，應立即清潔傷口、消毒止血、儘速就醫，減少感染潰爛風險。

三軍總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部、醫學美容中心醫師孫萬烜今天透過新聞稿提醒，無論是家犬或陌生犬隻，犬咬傷的風險始終存在，正確的緊急處理可降低感染、疤痕與組織損傷的風險。

由於犬隻口腔帶有多種細菌，加上咬合力強，孫萬烜表示，攻擊時可能造成深層撕裂傷，甚至影響骨骼與神經，若未妥善處理，可能導致傷口感染，進一步引發潰爛、慢性發炎，甚至留下嚴重疤痕，影響外觀與日常功能。

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他針對犬咬傷的緊急應對，建議遵循以下步驟，以降低併發症與後遺症的風險，首先是「立即清潔傷口」，使用生理食鹽水或大量清水沖洗，減少細菌殘留，降低感染；「消毒與止血」，以優碘或酒精消毒傷口，並用無菌紗布輕壓止血，避免過度擠壓，以免加劇組織受損。

最重要是「儘速就醫」，由專業醫師評估傷口深度，視情況縫合，並接受狂犬病疫苗與抗生素治療，以預防感染擴散。孫萬烜說，後續可考慮醫美修復技術，能有效改善傷口癒合後的外觀與功能，幫助恢復自信。（編輯：管中維）1140321