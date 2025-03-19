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比特犬3年多前咬死人一度面臨安樂死 認養人：天性不壞只需教育

2025/3/19 16:40（3/19 17:29 更新）
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屏東縣春日鄉比特犬「索爾」2021年咬死3歲男童，遭原飼主棄養送進收容所，一度面臨安樂死命運，3年前被認養移居台北展開新生活，且與新飼主磨合順利，已是很棒的家庭夥伴。（丁姓認養人提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月19日
屏東縣春日鄉比特犬「索爾」2021年咬死3歲男童，遭原飼主棄養送進收容所，一度面臨安樂死命運，3年前被認養移居台北展開新生活，且與新飼主磨合順利，已是很棒的家庭夥伴。（丁姓認養人提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月19日
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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東比特犬「索爾」2021年咬死3歲男童一度面臨安樂死，3年前被認養移居台北展開新生活。認養人今天說，索爾天性不壞，只需正確教育；3年來磨合順利，已是很棒家庭夥伴。

台北市1隻比特犬

比特犬小檔案

  • 比特犬身形長約65公分、體重20至50公斤，咬合力驚人且攻擊性強，曾有人將肉吊在天花板，比特犬緊咬肉塊懸吊半空許久不放，世界各地都曾傳出比特犬咬死人的案例。
  • 比特犬是農委會動物保護法公告的「危險性犬隻」，出入公共場所應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩子牽引，並配戴透氣口罩。
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Lucky，因2度跳出車窗咬傷機車騎士引發社會關注並遭動保處沒入，後續發展及是否被認養同受關注。

回顧2021年，屏東縣春日鄉曾發生比特犬索爾咬死3歲男童後，被原飼主棄養送進收容所，一度面臨安樂死命運，但台北1對情侶認為「生命不可以這樣輕易被對待」，決定認養。

屏東比特犬「索爾」2021年咬死3歲男童一度面臨安樂死，3年前被認養移居台北展開新生活，現在已是近30公斤、很容易撒嬌的大個頭，在家中不用關鐵籠，可以自由走動。（丁姓認養人提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月19日
屏東比特犬「索爾」2021年咬死3歲男童一度面臨安樂死，3年前被認養移居台北展開新生活，現在已是近30公斤、很容易撒嬌的大個頭，在家中不用關鐵籠，可以自由走動。（丁姓認養人提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月19日

丁姓認養人今天告訴中央社記者，索爾是隻沒有被教育過的狗，索爾當時是被前飼主養來看顧護衛使用，並不知道怎麼與人親近，但索爾天性並不壞，經過正確的教育與訓練後，現在是個頭近30公斤的家庭夥伴。

談到索爾曾咬死人，認養後不會感到害怕嗎？丁姓認養人說，起初同住家人也有疑慮，但看到照片覺得索爾呆呆的，認為天性並不壞，給予正確的教育，3年來磨合一切順利，已是很棒的家庭夥伴。

回想3年前與索爾首次見面。丁姓認養人說，初見面時覺得索爾看起來傻里傻氣，並沒有比特犬趾高氣揚的模樣。索爾可能從來沒有爬過樓梯，走到樓梯前就不敢踏上去，看索爾徘徊不前，才抱著牠一起走回家裡。剛到新家的索爾有些拘謹，如作客般客氣，但經過1週互動及玩耍後，索爾才敞開心胸漸漸融入家中。

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丁姓認養人說，與索爾相處過程中也曾受傷瘀青，那是因為索爾還不知道控制力氣，因此會用嚴厲語氣告訴索爾「這是錯誤的行為」，有時也會微微拉高索爾的胸背帶，示意「不可以這樣做」，慢慢引導訓練牠，現在是很容易撒嬌的大個頭。

丁姓認養人說，索爾在家中不用關鐵籠，可以自由走動，與他們同床睡覺，且索爾喜歡蓋被子，平常沒事在家中玩遊戲，也會替牠戴上嘴套外出散步，或到寵物園區玩耍。（編輯：黃名璽）1140319

#台北市
#屏東縣
#動保處
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如果你想養比特犬 需要知道的幾件事

  • 比特犬是動保法明定具攻擊性的6類犬隻品種之一
  • 具攻擊性的6類犬隻品種：比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬
  • 具攻擊性寵物出入公共場所應由成年人伴同，並配戴口罩及短於1.5公尺的繫繩，違反規定者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰

資料來源：行政院農委會

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