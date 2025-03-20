比特犬2度咬人北市沒入單獨收容 飼主罰鍰若限期未繳將強制執行

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（中央社記者劉建邦台北20日電）比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，台北市動保處目前把犬隻獨自關在暫時收容舍，動保處今天表示，已裁罰飼主新台幣20萬元，若4月7日前未繳納，將移送強制執行。

約10歲比特犬Lucky在6日、17日，分別於台北市文山區、大安區跳出飼主汽車並咬傷機車騎士，引發外界關注，台北市動物保護處掌握此隻有植入晶片比特犬資訊，事後前往飼主家強制沒入。

北市動保處18日透過新聞資料表示，派人車前往文山區帶回比特犬Lucky，並由飼主安排行為訓練師協助入籠。

動保處指出，考量北市動物之家待認養犬隻收容場所，人員出入較頻繁，因此把Lucky運送至環境較為安靜的動保案件犬隻暫時收容舍。

因Lucky兩度跳出車窗咬傷民眾，動保處依動物保護法裁處飼主各5萬元和15萬元共20萬元，並沒入犬隻。所謂沒入，是指因Lucky有植入晶片，後續飼主所有權轉將移交由動保處處理。

動保處指出，經發文通知飼主繳納罰款，至今天中午都還未繳納，若4月7日前未繳罰緩或申請行政救濟等，此案將移送法務部行政執行署轄管分署強制執行。

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經前往比特犬Lucky暫時收容舍觀察，Lucky目前仍被獨居關在約1.5坪鐵籠舍，籠舍外有走道及大門，進出需要鑰匙才能入內，但Lucky只要聽聞有人靠近就會吠叫，但期間會不斷搖尾巴，目前情緒飲食皆正常。

因北市採取零撲殺政策，動保處將評估把Lucky送養，但期間仍要視訓練時情形是否可與人相處，才會依相關規定執行送養程序。（編輯：方沛清）1140320