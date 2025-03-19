傷人比特犬沒入首夜 北市動保處：緊張到沒吃晚飯

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，昨天遭台北市動保處沒入安置。因到陌生環境且無主人在旁，動保處今天說，牠情緒多緊張和警戒，昨天晚餐也未進食，已由訓犬員協助安撫。

比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，台北市政府共裁處飼主新台幣20萬元罰鍰並沒入犬隻。飼主徐男昨天受訪說，自己不會再提訴願，也一直與傷者保持聯絡處理後續賠償事宜，並將繳交罰鍰。

動保處昨天沒入Lucky後，暫先讓牠獨居以減低對外界敏感性與緊迫感，並徵求有登記飼養比特犬紀錄的飼主認養。

離開主人的首夜，動保處技正華心惠今天告訴中央社記者，Lucky昨晚緊張到沒吃晚飯，情緒一直保持緊張和緊戒感，若陌生者靠近仍會兇人。

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華心惠說，飼主安排的訓犬師上午也到動保處協助照護，目前Lucky情緒狀況有轉好，同時動保處也將自行派另一名訓犬師共同協助照護。

針對飼主徐男今天是否將繳交罰鍰，華心惠表示，目前還不清楚，現在都採線上繳納，徐男不需本人走一趟親繳。（編輯：龍柏安）1140319