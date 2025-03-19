法國攻擊犬飼主肇事重懲 政府：民眾不應承受恐懼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）法國每年發生約25萬起犬隻傷人事件，法律對比特犬等攻擊犬規定嚴格，肇事飼主會受嚴厲懲處。政府表示，人們不應承受被攻擊的恐懼，若飼主未盡責任、不會照顧，得以將犬隻沒入；經獸醫評估，危險犬隻可能遭安樂死。

台北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，台北市動物保護處經調查後認定，飼主已無法妥善管理犬隻，除開罰新台幣20萬元，也沒入犬隻，是否對比特犬進行安樂死則引發熱議。

法國寵物犬管理嚴格，街上少見流浪狗，也無過度繁殖問題。然而寵物犬攻擊人的案件仍時有所聞。今年3月初的一份報導指出，根據獸醫服務單位、狂犬病防疫中心等醫療機構，每年法國約發生25萬起犬隻咬傷人的事件。

今年2月，30多歲的女子奇歐柯里尼（Manon Cioccolini）傍晚如往常一樣在森林周邊的小路遛著她即將6個月大的黃金獵犬「勝利」（Victoire），卻突遭5隻沒有牽繩的德國牧羊犬圍攻。

她事後向法媒闡述地獄般的事發經過，首先她聽到狗吠，轉頭就看見好幾隻狗從森林中衝出。她反射性蹲下想把狗抱起，卻已被撲上，咬住大腿與手，「好險我很快站起來，不然被攻擊的可能是我的臉」，她回想。

同時其他條狗攻擊勝利，「牠們跳到牠身上，牠成了獵物，就像一塊肉」。她說，「牠們正在殺了牠」，現場鮮血四濺。

奇歐柯里尼表示，德國牧羊犬60多歲的飼主完全無力掌控，費了好大功夫才讓犬隻停止攻擊，卻第一時間指責受害者。「他說是我的錯，因為我不該出現在那，那是他的土地。」

奇歐柯里尼大腿有兩處傷口和血腫、拇指骨折，還有其他咬傷，醫生開了15天傷假證明。勝利則接受緊急手術，縫了96針保住性命。「現在好多了，只能安慰自己，情況有可能更糟，我們都活過來了。」

隔天奇歐柯里尼報案時，發現該男子的狗已非第一次攻擊人類與動物。該市市長哈維尼翁（Boris Ravignon）得知事件後隨即向被害者聯繫，並解釋過去案件都因難以確認是哪一隻攻擊而無法後續處理。

這次男子終於受罰，除須向受害者給予財物與精神損失賠償外，還被判處罰金與服刑6個月，得以緩刑。法院也裁定，他所養的7隻狗全部沒入，移至動物收容協會。

市長哈維尼翁說，「若飼主不遵守義務，我們得以將他們不會照顧的犬隻帶走」。他表示，公共空間是給所有人的，人們不應承受被攻擊的恐懼，但也同時強調，「錯的不是動物，問題在於人類責任。」

法國規定，犬隻咬人的事件發生後，飼主須第一時間向居住地市政府通報案件，並進行一系列程序，任何疏失都會加重懲處。

第二步，飼主須請專業獸醫或機構為犬隻進行「衛生監控」，以確認該犬隻並非狂犬病帶原，無論犬隻是否已施打過相關疫苗。

第三步，與上一步驟同時進行的是攻擊犬隻的「行為評估」，同樣需政府立案的專業人員為犬隻評估其「危險程度」。若人員認為需要，則飼主必須接受相關訓練課程。

政府官網寫道，以上監控、評估與訓練課程費用皆由飼主承擔，若不遵守義務，市長得以下令沒入動物。

另外，「在具嚴重與立即危險的案件中，並在獸醫的意見下，得以將動物安樂死」。換言之，若寵物因飼主教養不當而成社會安全隱患，政府便能在取得專業獸醫同意後，下令對其安樂死。今年1月底，一隻阿根廷杜告犬咬傷3歲女童，便因評估高攻擊性而遭安樂死。

在法國，被政府歸類為第一級「攻擊犬」的比特犬、南非獒犬、土佐鬥犬等，以及被歸為「護衛犬」與「看守犬」二級犬的洛威拿等，都需要在正式飼養前向當地主管機關提出飼主訓練證明與飼養執照等。這些犬類若在戶外無牽繩、無嘴套、無保險，發生意外飼主將受重罰。

透過 Google News 追蹤中央社

法國法規嚴厲，肇事飼主須負刑事與民事責任。造成他人受傷最高可判2年刑期與3萬歐元罰款，另賠償受害者損失。若情節嚴重、違反規範、虐待動物者，可判至3年監禁。

若被咬者不幸身亡，飼主將依過失殺人被起訴，最高可被判5年監禁、7萬5000歐元罰款。情節嚴重者最高更可能被判10年監禁。（編輯：陳慧萍）1140319