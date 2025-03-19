英國禁養比特犬 專家指犬隻是否危險與飼主養成有關

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）台灣有比特犬2度咬傷人，後續該如何處置引爭議。在發生數起人類遭攻擊、甚至因而死亡的案例後，英國已分別於1991年和2024年禁止持有及銷售比特犬和血緣相近的XL型惡霸犬（XL Bully）。

英國法規禁止持有的「危險犬種」另有日本土佐犬（Japanese Tosa）、阿根廷杜告犬（Dogo Argentino），以及巴西菲勒獒犬（Fila Brasileiro）。比特犬（Pit Bull Terrier）和惡霸犬則屬英美系犬種。

考量品種定義難度、混種等因素，英國政府在官網指出，個別犬隻是否適用禁令，主要取決於該犬隻的生理特徵，不受限於品種名稱。

此外，有專家指出，飼主本身也可能影響犬隻的危險性。

英國禁養比特犬。2023年5月，東倫敦發生2隻與比特犬血緣相近的斯塔福郡鬥牛㹴犬攻擊其他寵物犬並導致飼主受傷的事件，警方當場射殺2隻鬥牛㹴犬。有民眾事後在案發現場為相關犬種請命，呼籲勿「品種霸凌」、「以貌取狗」。攝於2023年6月。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年3月19日

根據法規，若特定犬隻屬遭禁犬種，即便牠未展現危險行為、沒有民眾檢舉，警方和地方政府仍有權將牠帶走、與飼主分開。

警方或地方政府的犬科專家接著將判定犬隻所屬種類、是否有危害公眾安全的疑慮。若專家判定有安全疑慮，則警方或地方政府應向法院申請沒入犬隻。

一旦法院判決支持警方或地方政府的鑑定結論，犬隻將依法被「銷毀」（destroyed），安樂死處置，飼主則可被處以「金額無上限」的罰金，或者/以及最長6個月的徒刑。

若犬隻已在公共場所對民眾造成直接的安全威脅，警方有權當場開槍「銷毀」。

不過，具「豁免證明」的民眾可合法持有比特犬等遭禁犬種。「豁免證明」目前僅可透過法院判決取得，且飼主負有舉證責任，必須證明犬隻不適用禁令、不具危險性。

不過，取得「豁免證明」的條件包括犬隻已接受去勢手術、植入有助追蹤管理的微型晶片、在公共場所隨時繫上狗繩並戴上口套。

飼主則必須超過16歲、為犬隻保險（以防犬隻攻擊傷害他人）、即時更新犬隻和飼主登記資料，並隨時接受警方或地方政府查驗「豁免證明」。

比特犬、惡霸犬等犬種是否「天生就比較危險」至今仍引發各界討論。有統計資料指出，儘管在寵物狗的占比遠低於10%，在人類遭犬隻咬傷送醫治療的案例中，超過一半是和比特犬有關。

不過，部分專家指出，相關犬種多與人類歷史上的「鬥狗」活動或獵捕行為有關。牠們對其他動物不排除有較明顯的攻擊性，對人類則取決於飼主提供的生長教養環境。

從品種選育的角度出發，資料顯示，雖然用於「鬥狗」的犬種往往講求侵略性與攻擊能力，但「不受控」或難以被人類控制的犬隻通常不會在品種選育受青睞。具備相關知識與適當的訓練能力，是成為這類犬種飼主的必要前提。

根據英國廣播公司（BBC）2024年12月下旬發布的調查報導，自2023年12月底開始禁售、2024年2月起禁養XL型惡霸犬以來，英國平均每月有超過100隻「危險犬隻」遭「銷毀」。

英國實施XL型惡霸犬禁制令的地區為英格蘭和威爾斯。這2個地區的警方告訴BBC，自從法規禁養犬種名單新增XL型惡霸犬後，警方為暫時安置遭扣押、等待法院宣判的數以千計犬隻，費用支出一年內驟翻6倍，達2500萬英鎊（約新台幣10億7000萬元）。

由於鑑定專家不足，許多犬隻被迫待在收容所長達數月，不少收容設施更是「狗滿為患」。

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前專業訓犬師歐梅拉（Ryan O'Meara）告訴BBC，任何未聚焦改善飼主行為與飼養標準的法規，終究會失敗。

他說：「解決問題的正確方式是實施對飼主的強制訓練和測驗。」（編輯：張芷瑄）1140319