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防止比特犬傷人 高市要求飼主強化管理

2025/3/19 11:13（3/19 12:06 更新）
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台北市日前發生比特犬兩度跳出車窗咬人引發社會關注。高雄市動保處表示，目前列管502隻比特犬皆為個人飼養；已再次函文給全市比特犬飼主，強化飼主責任管理及出入公共場所應遵守規定。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月19日
台北市日前發生比特犬兩度跳出車窗咬人引發社會關注。高雄市動保處表示，目前列管502隻比特犬皆為個人飼養；已再次函文給全市比特犬飼主，強化飼主責任管理及出入公共場所應遵守規定。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月19日
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）北市日前發生比特犬兩度跳出車窗咬人引發社會關注。高市動保處表示，高市目前列管502隻比特犬皆為個人飼養；已再次函文飼主強化管理及出入公共場所應遵守規定。

高雄市動保處今天表示，高雄市目前列管502隻比特犬皆為個人飼養，並於民國112年2月28日前依規定完成登記。此外，高雄市壽山及燕巢收容所，目前共收容11隻比特犬、2隻獒犬，皆受到妥善照顧。

動保處並表示，已再次函文給全市502隻比特犬的飼主，強化飼主責任管理及出入公共場所應遵守規定。

動保處說明，比特犬為農業部列為6種危險性犬種之一，出入公共場所或公眾得出入之場所須有成年人伴同，且繫1.5公尺以內牽繩，同時要配戴透氣口罩。

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具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，依動保法規定，應由成年人伴同，並採取適當防護措施之規定，違者可罰新台幣3萬至15萬元。

此外，無故侵害他人生命或身體，致造成他人生命或身體傷害之動物，主管機關得逕行沒入飼主之動物。（編輯：龍柏安）1140319

#高雄市動保處
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