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屏東比特犬緊咬柴犬不放 眾人解救2狗皆亡

2025/4/16 17:27（4/16 17:41 更新）
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屏東縣內埔鄉日前發生一起比特犬攻擊柴犬事件，當下柴犬飼主緊張呼救，附近鄰居拿出掃把、鐵條幫忙解救，但最終柴犬仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月16日
屏東縣內埔鄉日前發生一起比特犬攻擊柴犬事件，當下柴犬飼主緊張呼救，附近鄰居拿出掃把、鐵條幫忙解救，但最終柴犬仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣內埔鄉14日發生比特犬攻擊柴犬事件。柴犬飼主緊張呼救，鄰居拿出掃把、鐵條解救，最後仍傷重不治；比特犬飼主抱怨，一群人把狗活活打死。

飼養柴犬的林姓飼主接受中央記者電話訪問指出，柴犬名叫「寶寶」，養約6、7年，每天下午都會帶著牠出門散步，14日當天一如往常由先生帶出門，沒想到鄰居飼養的比特犬毫無預警從家裡衝出來，從「寶寶」後方撲上來，咬住右背部，甚至甩咬，當下完全無法拉開。

「回想當時情況至今仍害怕發抖。」林姓飼主說，當下趕緊呼救眾人幫忙，也有很多熱心民眾協助，就連掃把棍子都斷了，最後想盡辦法終於將兩隻狗分開，但當下「寶寶」已經奄奄一息，趕緊送醫救治，因為傷得太嚴重轉送高雄動物急診中心，15日凌晨因氣胸，最後死亡。

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比特犬飼主則指出，狗是用鐵鍊拴在家裡的，是牠自行掙脫跑出家門外，願意賠償咬死鄰居家的狗，但自己的狗也被一群人活活打死；狗是撿回來飼養的，養了約5年，不知道是什麼品種。

屏東縣政府農業處動物保護及保育科今天表示，經過農業部比特犬辨識系統比對之後，確認是比特犬。至於是否有登記飼養部分，如經查證屬實飼養禁止飼養動物，違反動保法第8條規定，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；疏縱具攻擊性寵物違反動保法第20條規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1140416

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