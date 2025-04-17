屏東咬死柴犬比特犬已火化？農業處追查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東內埔鄉日前發生比特犬攻擊柴犬致死事件，比特犬也遭民眾打成重傷；飼主稱比特犬已死，不過對屍體處理說詞反覆。屏東縣農業處表示，飼主已提供火化證明、將追查。

內埔鄉林姓飼主14日下午例行蹓柴犬時，鄰居飼養的比特犬突然從家中衝出來咬住柴犬，熱心民眾以掃把、棍子攻擊比特犬，試圖分開2隻狗，終於分開時柴犬已奄奄一息，送醫後在15日凌晨氣胸死亡。比特犬飼主表示，自己的狗也被活活打死。

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有民眾質疑狗沒死，農業處目前也未見比特犬屍體。對此，屏東縣政府農業處動物保護及保育科長李繼雅今天接受中央社記者電訪表示，比特犬飼主15日受訪時先說狗已埋葬、又稱放水流，最後才說火化，並在今天提供火化證明。該飼主解釋，是因為他交由員工處理，所以產生誤解。農業處將向火葬場確認是否火化。

李繼雅表示，已通知比特犬飼主25日到縣府陳述意見，未登記飼養部分，經查證屬實飼養禁止飼養動物，違反動保法第8條規定，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；疏縱具攻擊性寵物違反動保法第20條規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。飼主到案說明後2週內會有裁處結果。（編輯：方沛清）1140417