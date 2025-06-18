花蓮比特犬咬死貴賓狗 警通知飼主到案說明

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮尚志橋下昨天晚間發生比特犬攻擊貴賓狗事件，比特犬發狂咬住貴賓狗腹部，導致重創不治。比特犬飼主事發後離去，警方獲報後，已通知到案說明。

目擊者報案指出，昨天晚間8時許在尚志橋下散步，看到一隻比特犬突然發狂朝貴賓狗撕咬，飼主嘗試拉開都沒辦法，打頭、打身體都不放開。

目擊者說，貴賓狗腹部受創嚴重，內臟外露，當下趕緊攔計程車，讓飼主帶貴賓狗去醫院搶救，也協助報警通報。

貴賓狗送醫傷重不治，比特犬由飼主帶回家中。花蓮警分局今天指出，根據監視器畫面，林姓飼主跟女兒牽著比特犬進入河堤，事發後比特犬情緒躁動，飼主女兒強拉離開，飼主也沒有留在現場，直接離開。

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警方指出，貴賓犬飼主情緒無法平復，待穩定後會到警局製作筆錄，目前已掌握比特犬林姓飼主身分，通知到案說明。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，等候警方通知協助確認犬隻品種、有無絕育或晶片植入及有無寵物登記等，若是比特犬，依據公告攻擊犬隻外出，需有成年人陪同、繫繩及戴嘴套等，若違法可裁罰新台幣3萬至15萬元。（編輯：陳清芳）1140618