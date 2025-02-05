防狂犬病 北市動保處：不定時查罰犬貓施打疫苗

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市動保處表示，未帶寵物定期注射狂犬病疫苗，依法可裁罰飼主，去年開罰7件，飼主皆為首次違法，每件開罰3萬元，今年將加強稽查，包含不定時至公共場所抽驗等。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，依動物傳染病防治條例規定，民眾每年未帶寵物定期完成注射狂犬病疫苗，可裁罰飼主新台幣3萬元以上、15萬元以下。

動保處在去年共稽查923件疑未依規定注射狂犬病疫苗案，分別為狗644件、貓279件，共開罰7件，都是犬貓逾期未依規定施打狂犬病疫苗，因飼主皆是首次違法，每件裁罰3萬元。

動保處表示，為防範狂犬病，今年將加強稽查寵物施打狂犬病疫苗，包含不定期派員至公共場所稽查，主動以簡訊、郵寄或電話訪談通知飼主定期為犬貓施打狂犬病疫苗，且會抽查逾期未補狂犬病疫苗的犬貓，經調查後若違法就開罰。

此外，台北市觀光傳播局的花伴野餐活動將於3月15日在大安森林公園舉辦，動保處將派員在現場提供免費注射狂犬病疫苗，歡迎飼主帶寵物參加活動。

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動保處指出，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後致死率高，台灣每年有鼬獾、白鼻心等野生動物被檢出病毒，野生動物狂犬病疫情近年雖移至苗栗縣，但民眾仍應提高警覺。

動保處表示，民眾應遵守不要接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家犬貓施打狂犬病疫苗，才能確保毛孩及家人和自身健康安全。（編輯：李錫璋）1140205