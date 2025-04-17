陳時奮控高虹安誣告求償975萬元 北院判決駁回

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（中央社記者劉世怡台北17日電）停職的新竹市長高虹安遭旅美教授陳時奮提告誣告罪，一審判刑10月後，陳男以高女不道歉，提民事求償975萬元。北院今認定，不能證明高有「捏造不實之事實而申告」，判決駁回。

全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪；一審台北地方法院去年8月21日判決高虹安有期徒刑10月。雙方不服，提起上訴，案件由二審台灣高等法院審理中。

民事部分，陳時奮得知誣告案判決後表示，高虹安誣告刑案輸了，但仍繼續嘴硬，不願認錯道歉，為讓高虹安得到該有的教訓，透過律師提起民事求償訴訟。律師之前出庭表示，求償金額新台幣975萬元，涵蓋遭誣告的直接成本（律師費與返台旅費），以及間接損害，即精神與名譽損失等。

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台北地院今天宣判，原告之訴駁回，即陳時奮敗訴，可上訴。

北院指出，陳時奮主張高虹安為不法侵害的誣告行為，但不能證明高虹安有「捏造不實之事實而申告」及行為具有不法性，陳時奮請求高虹安為侵權行為損害賠償，應予駁回。（編輯：方沛清）1140417