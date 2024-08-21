高虹安涉誣告判刑10月 北院：論文大幅抄襲

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（中央社記者林長順台北21日電）高虹安被陳時奮提告誣告罪，台北地方法院比對高虹安博士論文及期刊論文，認定確有大幅抄襲情事，今天依誣告罪判處10月徒刑。高虹安回應深感遺憾，將提上訴。

高虹安回應表示，她當年提告陳時奮時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會啟動內部調查並回覆「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決的證據，足可證明她並無誣告的故意，更無捏造事實或證據。

高虹安指出，對於與誣告罪成立要件相悖的判決，她深感遺憾，並將提出上訴。

旅美教授陳時奮於民國110年9月間至111年7月間連續以筆名「翁達瑞」在臉書（Facebook）上發文，質疑高虹安的博士論文抄襲她在資策會任職期間，與2名同事及指導教授李傑合著的期刊論文。高虹安控告陳時奮涉加重誹謗罪。台北地檢署認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，予不起訴處分。

陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向台北地方法院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。

台北地方法院指出，經比對高虹安的博士論文與期刊論文，發現期刊論文中的文字、圖表大篇幅、幾乎所有文字一字不漏、顯然逾合理使用範圍地被引用至博士論文中，足認博士論文有抄襲本案期刊論文的事實。且此為高虹安親身經歷之事，自有明知。

北院表示，高虹安雖辯稱自己是期刊論文的第一作者，屬「自我抄襲」，但所謂「自我抄襲」是指單純引用「自己的著作」，而未引註或有引註，本案期刊論文既為高虹安與其他3名作者合著，即難認屬單純「自己的著作」；況本案期刊論文是資策會辦理「經濟部106年度科技專案計畫－資策會創新前瞻技術研究計畫（1/1）」的研究成果，且享有著作權，自非高虹安「自己的著作」。

北院指出，除了本案的期刊論文外，高虹安另大幅抄襲與其他資策會同事、大學教授合著、同為研究計畫研究成果、並於研討會發表、著作權屬資策會的另一篇期刊論文，高虹安也沒有列入博士論文的參考文獻中，足認高虹安因抄襲幅度過大，為免博士論文違反學術倫理的情事為他人所發現，而「刻意」所為。

北院認為，高虹安明知博士論文有抄襲期刊論文情事，陳時奮發文指控內容與事實並無相悖，竟對陳時奮提告，具誣告的直接故意。

北院指出，高虹安雖然提出辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史卓瑟（Jane E. Strasser）的電子郵件，提到「確認論文沒有版權問題」等文字，但郵件內容只是個人意見，沒有考量本案期刊論文是數人合著，並非單純自我抄襲；而且著作權屬資策會，並非無版權爭議。

北院審酌高虹安否認犯行，飾詞狡辯，未能正視所犯，犯後態度不佳，以及曾在資策會、鴻海集團工作，並曾任立法委員、新竹市長，現遭停職等情事，判處有期徒刑10月，可上訴。（編輯：張銘坤）1130821