批高虹安誣告判刑不道歉 陳時奮遞狀求償975萬

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮提告誣告罪，法院判處高虹安10月徒刑。陳時奮今天表示，高虹安在誣告案輸了，不道歉，他已委任律師遞交民事求償訴狀求償975萬元。

高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪。台北地方法院21日判決高虹安有期徒刑10月，全案可上訴。

陳時奮今天在臉書發文表示，當初提起誣告自訴時，希望把焦點放在高虹安的誣告故意，為讓案件更單純，因此沒有附帶民事賠償。

他指出，誣告案的定罪率低，特別是原告要負舉證責任的自訴案，相對的，誣告的民事求償門檻較低，原告的舉證責任也較小。既然他在刑事庭贏了，民事庭的關鍵在於求償金額。

陳時奮表示，此次民事求償金額涵蓋他遭誣告的直接成本（律師費與返台旅費等）及間接損害（精神與名譽損失等），金額牽涉包括兩造社經地位、被告的犯行嚴重程度、原告的損害程度等。

他指出，經與律師討論後，已委任律師到台北地院遞交民事求償訴狀，向高虹安求償新台幣975萬元。

陳時奮表示，高虹安誣告案在刑事庭輸了，但仍繼續嘴硬，不願認錯道歉，為了讓高虹安得到該有的教訓，會盡全力打贏民事求償官司。

對此，截至記者發稿前，高虹安未回應。（編輯：戴光育）1130824