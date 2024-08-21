旅美教授陳時奮控誣告案 高虹安判10月徒刑
2024/8/21 09:40（8/21 09:55 更新）
（中央社記者林長順台北21日電）新竹市長高虹安不滿旅美教授陳時奮的言論提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪。台北地方法院今天判決高虹安有期徒刑10月，全案可上訴。
旅美教授陳時奮於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語；同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。
高虹安對此向台北地檢署提告陳時奮涉加重誹謗罪。檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。
陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向台北地方法院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。（編輯：張雅淨）1130821
延伸閱讀控高虹安誣告案 陳時奮：抄襲又誤導「翁達瑞」稱高虹安遭指導教授除名挨告 北檢不起訴高虹安貪污一審判7年4月 上訴最後期限前律師遞狀資策會逾告訴期限 高虹安論文侵權案獲判不受理高虹安涉貪案北檢上訴質疑刑度 指王郁文無悔意不宜緩刑不起訴高虹安都調走說 法界：2升官3案仍在北檢涉貪判刑停職遭不發薪 高虹安：原已規劃捐出
- 2024/08/21 11:01
- 旅美教授陳時奮控誣告案 高虹安判10月徒刑2024/08/21 09:40
- 2024/08/19 18:22
- 2024/08/19 17:59
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
高虹安涉貪案北檢上訴質疑刑度 指王郁文無悔意不宜緩刑