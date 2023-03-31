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「翁達瑞」稱高虹安遭指導教授除名挨告 北檢不起訴

2023/3/31 10:37（3/31 12:27 更新）
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新竹市長高虹安（中）提告男子陳時奮加重誹謗罪案，北檢認為陳男合理查證後對可受公評之事做適當評論，予不起訴處分。（中央社檔案照片）
新竹市長高虹安（中）提告男子陳時奮加重誹謗罪案，北檢認為陳男合理查證後對可受公評之事做適當評論，予不起訴處分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北31日電）男子陳時奮在社群媒體粉專「翁達瑞」貼文，指新竹市長高虹安遭指導教授除名，高女提告加重誹謗罪。台北地檢署認為陳男合理查證後對可受公評之事做適當評論，予不起訴處分。

「翁達瑞」於民國110年9月間在臉書（Facebook）以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生。」

「翁達瑞」於同年10月間再度在臉書以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」等語。

對此，高虹安認為，她於民國107年間確有赴美國辛辛那提大學攻讀機械工程博士學位，並在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得博士學位，陳男以臉書帳號「翁瑞達」發表不實言論，損害她的名譽，提告陳男涉加重誹謗罪嫌。

陳男表示，一般來說，指導博士生是教授很重要的學術成就，都會放在學術履歷上，李傑的學術履歷有3處提到博士生，但都沒有看到高虹安的名宇。

他指出，閱讀高虹安的博士論文，發現品質不高，在北美有些教授遇到表現太差的博士生，會刻意不提這件事情。他是根據自己在學術界30幾年經驗，發表這些意見。

檢察官偵辦後，發現李傑的學術履歷中，的確沒有記載高虹安，且陳男發文時確實有仔細比對高虹安博士論文與相關期刊論文、資策會的研究報告，發現有諸多相似之處，陳男據此加以評論，屬於合理評論。

檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，陳男因此認為高虹安「沒有博士研究」而做出評論，也是屬於法律保障的言論自由。

檢察官認為，陳男經合理查證並仔細比對後發表言論，即使讓高虹安感到不快，仍應受到憲法言論自由保障，因此對陳男不起訴處分。（編輯：戴光育）1120331

#高虹安
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高虹安
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