高虹安貪污一審判7年4月 上訴最後期限律師遞狀

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案，一審判刑7年4月。高虹安透過親近人士表示，今天是提出上訴狀最後一天，她已委請律師提出上訴狀，至於上訴狀內容目前無法透露。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴。台北地方法院原訂7月24日宣判，但因颱風襲台而順延2天，在7月26日上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。

北院認定，高虹安犯罪所得11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元，全案可上訴。

高虹安日前透過親近人士成立媒體群組，此群組今天發布聲明指出，「今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀，感謝各界關心」。

親近人士接受中央社記者電訪表示，目前僅是代為發布上訴訊息，至於上訴理由與訴狀內容，無法透露。

民進黨新竹市議員楊玲宜告訴中央社記者，高虹安趕在最後一天提上訴，要為無罪抗辯做最後一搏，此舉也將影響並牽動新竹市未來政局的發展。

楊玲宜說，上訴期間因司法訴訟曠日耗時，在高虹安不會自行請辭情況下，由原新竹市副市長邱臣遠代理市長，任期將至2026任期結束，未來不會有補選選項，非市民之福，盼邱臣遠應要以市政為重，勿頻繁出國放空市政。

她表示，邱臣遠今年2月間上任副市長，4月底出訪越南河內，短短不到4個月，現在又因私人行程出國，這根本是放空市政，不把市民與市政當成一回事。

對此，新竹市政府透過文字指出，邱臣遠是私人家庭活動且依規請假，市政均穩健推進。（編輯：戴光育）1130819