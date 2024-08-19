高虹安涉貪案北檢上訴質疑刑度 指王郁文無悔意不宜緩刑

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（中央社記者林長順台北19日電）高虹安被控詐領助理費案，台北地院依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑。高女的助理黃惠玟、陳奐宇、王郁文判緩刑，陳昱愷無罪。台北地檢署今天表示，已於16日提起上訴。

新竹市長高虹安（停職中）被控於立委任內詐領助理費案，台北地方法院於7月26日依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

另外，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。

台北地方法院認定，高虹安、陳奐宇、黃惠玟及王郁文等4人浮報立法院公費助理的酬金及加班費部分，高虹安犯罪所得新台幣11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。

台北地檢署認為，原審認定多數申報的加班費非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，而認無不法意圖等情，但原審忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」二者並不相同。

北檢表示，「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇之必要。高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」的真意，而向立法院申領，即構成詐術。被告等人均有虛報加班費的主觀犯意等情，是原審此部分認事用法，尚有未當。

量刑方面，北檢認為，原審就高虹安量刑、犯罪所得沒收部分，並未納入虛報多數「加班費」部分，所以刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收。

北檢指出，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等助理，如果在審理中仍就客觀事實坦承，此部分仍請求法院宣告緩刑。

至於王郁文部分，北檢認為王郁文自始未坦承犯行，並無悔意，犯後態度與其餘助理顯不相同，不宜宣告緩刑。（編輯：戴光育）1130819