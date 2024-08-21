遭陳時奮控誣告被判10月徒刑 高虹安：將提上訴

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市長高虹安告旅美教授陳時奮加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控高虹安誣告，台北地院今天判高虹安10月徒刑。高虹安表示，對於判決深感遺憾，將提出上訴。

高虹安今天透過親近友人以文字回應，當年提告陳時奮時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方2度給予學術論文無不當之函文，或資策會民國110年已啟動內部調查，並回覆她「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明她並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。

高虹安表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決，深感遺憾，並將提起上訴。

民進黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，他日前也因評論高虹安不應任用有爭議事件的「高友友」擔任工策會委員，遭到高虹安友人提告妨害名譽，此案也在新竹地方法院獲判無罪，可見高虹安與其友人都慣於使用濫訴手段，希望誣告案獲判有罪的高虹安有所警惕，不要再用司法恫嚇意圖使監督者或不同意見者噤聲。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者說，高虹安處處政治算計、政治操作的結果，就是讓自己身陷官司訴訟、爭議不斷、屢屢躍上社會新聞版面，讓新竹人蒙羞，遺憾無論是涉貪案或是論文抄襲等案，依舊不見高虹安的自我反省與檢討。（編輯：李錫璋）1130821