高雄雙罷劫疑涉不實連署 2領銜人被帶回訊問中

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」今天上午被檢調搜索，罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃姓婦人均被帶回偵訊，目前仍在訊問中，全案疑與不實連署有關。

全台近期發生多起涉不實罷免連署案，各地檢調陸續展開行動，高雄檢調今天上午兵分多路前往「高雄雙罷劫連署總站」、罷免領銜人住處搜索，除了帶走相關證物，罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃婦均被相關人員帶回訊問，目前2人仍在調查局高雄市調查處鳳山辦公室接受偵訊中，全案疑與不實連署有關。

對此，朱磊被帶離時告訴媒體，「今天調查局大舉上門是在我意料之中的，我一點也不意外」，過去是警總、現在是調查局，未來就是軍法處，「這也證明了我們現在做這件事情（罷免）的意義」，這件事讓有些人害怕、恐懼。

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高雄雙罷劫發言人徐尚賢則表示，2個領銜人都被抓去調查局問話，「我們就在門口守候，面對綠色恐怖，高雄人絕不吃素」。

不過，針對相關訊息，高雄地檢署僅低調回應，案件程序進行中，故依法無法說明。（編輯：李淑華）1140418