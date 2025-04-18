藍營北檢外抗議 北市警：通知朱立倫楊智伃謝龍介到案說明

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（中央社台北18日電）北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫等人昨晚至北檢外抗議，台北市中正一警分局今天表示，朱立倫等3人主持違法集會，將通知到案說明後移送檢方。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局約談包含黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4人，搜索國民黨台北市黨部等處。檢察官認為4人涉犯偽造文書等罪罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

國民黨主席朱立倫及黨籍民代和發言人楊智伃等人，與聲援群眾昨晚赴北檢外的禁制區抗議，至今天清晨才離去。

台北市警察局中正一分局今天上午發布新聞資料指出，朱立倫、楊智伃、國民黨立法委員謝龍介昨晚至台北地檢署前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，此案已報請北檢指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理移送。

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中正一分局表示，依公民與政治權利國際公約精神及集會遊行法相關規定，考量昨晚在現場民眾表達訴求，尚無攻擊警方等暴力滋事行為，未實施驅散等強勢作為，避免刺激現場群眾，擴大衝突。

中正一分局指出，北檢周邊為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動，呼籲團體或民眾應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為，如有暴力情事，警方將嚴正執法，依法維護法律尊嚴及社會秩序。（編輯：李錫璋）1140418

國民黨號召黨公職及群眾17日晚間到北檢外集結表訴求，黨發言人楊智伃（右）晚間向現場聚集人潮喊話。中央社記者趙世勳攝 114年4月17日