檢調搜索高雄雙罷劫連署總站 領銜人朱磊被帶回偵訊
2025/4/18 13:07（4/18 13:42 更新）
（中央社記者林巧璉高雄18日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」今天上午被檢調搜索，約歷經2小時搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊被檢調帶回偵訊。朱磊表示，調查局上門是意料之中的事。
近期全台發生多起涉不實罷免連署案，高雄檢調今天上午也採取行動，「高雄雙罷劫連署總站」遭搜索，數名調查局人員進到總站與朱磊談話，過程約經歷2小時，最後帶走朱磊和電腦主機等，據了解後續將至朱磊家中搜索。
檢調搜索期間鐵門關閉，有3、4名要連署的民眾撲空詢問「發生什麼事了？怎麼那麼多警察、記者？連署不是合法的嗎？」
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朱磊被帶離時告訴媒體，「今天調查局大舉上門是在我意料之中的，我一點也不意外」，過去是警總、現在是調查局，未來就是軍法處，「這也證明了我們現在做這件事情（罷免）的意義」，這件事讓有些人害怕、恐懼。
朱磊說，自己不清楚案情，也不便多說，但據了解今天遭搜索和第二階段罷免無關，「我們所有的連署工作照常進行，也請大家繼續連署，用連署表達支持。」（編輯：林恕暉）1140418
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