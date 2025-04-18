加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗男子持雙刀挾持女友 與警對峙中槍身亡
首頁 / 社會

檢調搜索高雄雙罷劫連署總站 領銜人朱磊被帶回偵訊

2025/4/18 13:07（4/18 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
罷免高雄立委許智傑、黃捷的「雙罷劫連署總站」18日上午被檢調搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊（左）被檢調帶回訊問。中央社記者林巧璉攝 114年4月18日
罷免高雄立委許智傑、黃捷的「雙罷劫連署總站」18日上午被檢調搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊（左）被檢調帶回訊問。中央社記者林巧璉攝 114年4月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄18日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」今天上午被檢調搜索，約歷經2小時搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊被檢調帶回偵訊。朱磊表示，調查局上門是意料之中的事。

近期全台發生多起涉不實罷免連署案，高雄檢調今天上午也採取行動，「高雄雙罷劫連署總站」遭搜索，數名調查局人員進到總站與朱磊談話，過程約經歷2小時，最後帶走朱磊和電腦主機等，據了解後續將至朱磊家中搜索。

檢調搜索期間鐵門關閉，有3、4名要連署的民眾撲空詢問「發生什麼事了？怎麼那麼多警察、記者？連署不是合法的嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱磊被帶離時告訴媒體，「今天調查局大舉上門是在我意料之中的，我一點也不意外」，過去是警總、現在是調查局，未來就是軍法處，「這也證明了我們現在做這件事情（罷免）的意義」，這件事讓有些人害怕、恐懼。

朱磊說，自己不清楚案情，也不便多說，但據了解今天遭搜索和第二階段罷免無關，「我們所有的連署工作照常進行，也請大家繼續連署，用連署表達支持。」（編輯：林恕暉）1140418

#許智傑
#黃捷
#調查局
#朱磊
#罷免案
罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」18日上午被檢調搜索，約歷經2小時搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊被檢調帶離總站，調查人員也帶走電腦主機等證物。中央社記者林巧璉攝 114年4月18日
罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」18日上午被檢調搜索，約歷經2小時搜索，罷免立委許智傑領銜人朱磊被檢調帶離總站，調查人員也帶走電腦主機等證物。中央社記者林巧璉攝 114年4月18日
延伸閱讀
41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看罷免林沛祥116件提議書涉偽造 基隆檢警清查藍營北檢外抗議 北市警：通知朱立倫楊智伃謝龍介到案說明蔣萬安拋倒閣說 卓榮泰反問人民是否同意[影]
朱磊
罷免高雄綠營立委行動 預計春節後送件中選會
許智傑
高雄雙罷劫連署總站指遭搜索 雄檢不予證實罷免進二階連署名單一次看 增2民進黨立委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：