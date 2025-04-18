罷免林沛祥116件提議書涉偽造 基隆檢警清查

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）中選會告發國民黨立委林沛祥罷免案有116件提議書涉嫌偽造，基隆地檢署今天指揮警調，針對116件提議書，持傳票前往當事人住家展開初步釐清，並請當事人在筆錄上簽名確認。

網友在社群平台發文，指有2名刑事警察今天清晨6時53分，帶著公文詢問他是否連署罷免林沛祥，要他當場在筆錄簽名，至於他為何會被警方找上門，他表示，因為同戶籍有3人連署，字跡很像，但確實是3人親自在提議書填寫、簽名。

網友提到，他在臉書社團「基隆語」發文被偵辦人員發現，還接到電話以偵查不公開為由要求刪除，態度還算客氣，對方並提到是檢察官要求上午9時完成清查。

另有網友指出，偵辦人員清晨6時30分狂按門鈴20分鐘，還堅持要進屋內，被他擋在門外。傳票不給拍照，還說有錄影所以可以代寫筆錄，只要最終確認後簽名。

據指出，檢察官為釐清提議書由何人所書寫，及是否未經同意或授權冒簽提議書，今天指揮警調，針對林沛祥罷免案116件提議書涉嫌偽造情事，展開第1波初步釐清。

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偵辦人員持傳票到住家後，會先對當事人人別確認，接著詢問相關內容，為避免誤解當事人的意思，會請當事人針對文字記載內容簽名確認，此舉是為確保當事人權益，而非侵害。

據指出，由於基隆有許多市民在外縣市工作，偵辦人員為避免當事人已出門上班，必須返回基隆協助釐清，反而對當事人更加不便，才會選在清晨6時、7時上門，若當事人有事必須處理，可向偵辦人員反映，在不影響偵辦情況下，辦案人員也會有彈性，檢察官也未下令在上午9時前完成清查。（編輯：李錫璋）1140418