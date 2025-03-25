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花蓮罷免爭議 罷團：不應讓「怕被查水表」恐懼籠罩

2025/3/25 12:53（3/25 15:19 更新）
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花蓮罷免案引發「查水表」爭議，檢調25日搜索縣府民政處等4處，帶回嫌疑人及證人包括民政處長明良臻等11人。中央社記者李先鳳攝 114年3月25日
花蓮罷免案引發「查水表」爭議，檢調25日搜索縣府民政處等4處，帶回嫌疑人及證人包括民政處長明良臻等11人。中央社記者李先鳳攝 114年3月25日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮罷免案引發「查水表」爭議，檢調今天搜索縣府民政處等4處，帶回嫌疑人及證人包括民政處長明良臻等11人；罷團盼檢調單位勿枉勿縱，不應讓「不敢簽，怕被查水表」恐懼籠罩。

花蓮立委罷免案2月間有戶政人員登門查訪提議人，爆發「查水表」爭議，花蓮地檢署主任檢察官上午帶隊，指揮花蓮縣調站搜索花蓮縣政府民政處、花蓮市戶政事務所等4處，約談明良臻、民政處副處長兼任花蓮縣選舉委員會總幹事吳俊毅等11人。

對此，罷團表示，此次花蓮縣政府民政處、各鄉鎮戶政系統在第一階段查核過程中進行家戶親訪作業，甚至將相關提議書副本帶離規定場所，事後也未正面回應等態度無法令人苟同；花蓮檢調偵辦，盼勿枉勿縱，不管是誰執政，都應尊重人民，不應讓「不敢簽，怕被查水表」的恐懼籠罩花蓮。

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針對檢調搜索戶政機構，花蓮縣政府也發布聲明表示：花蓮縣縣首次執行罷免案查對作業，戶政人員因對相關作業時間急迫，影響執行效率，縣府作為受委託單位，相關業務歸屬於中央選舉委員會主管，為確保未來查對作業順利推動，建議中央選舉委員會開設專門講習與教育訓練，明確指導受託機關查對範圍，以提升作業標準與一致性；此次戶政單位完全恪守選罷法及公務機關行政程序法規定，進行相關查核。

花蓮縣議會無黨籍議員楊華美昨天在臨時會中提案，針對縣府對罷免連署案戶政人員登門查訪疑義，今天下午邀集民政處長副處長吳俊毅、戶政科長及13鄉鎮市戶政事務所主任說明、釐清流程；楊華美說，下午仍照常開會，「難道所有戶政主任都被帶回偵查？行使罷免是人民權力，我要請相關單位來講清楚，人民有免於恐懼的自由。」（編輯：陳仁華）1140325

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