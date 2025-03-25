檢調搜索花蓮縣府民政處 國民黨表達嚴厲譴責

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）花蓮地檢署今天指揮調查局搜索花蓮縣政府民政處等，國民黨表達嚴厲譴責，並質疑此舉是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備，恫嚇各縣市選委會不得進行依法查核偽造文書連署。

花蓮有民眾連署罷免提議書後，2月間爆出遭自稱花蓮市戶政事務所的人員登門按門鈴，引發「查水表」爭議。花蓮地檢署今天上午指揮調查局搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名。花蓮縣政府民政處長明良臻疑涉嫌違反選罷法及個人資料保護法，也被檢調約談。

國民黨下午透過新聞稿表達嚴厲譴責，並表示，民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀「昭然若揭」。

國民黨指出，根據選罷法第79條規定，地方選委會依法必須查核罷免案連署名單的真偽，包括提議人姓名、國民身分證統一編號、未經提議人簽名或蓋章等等，該法無禁止向當事人當面核實；且依「行政程序法」第36條，「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意」。

國民黨表示，罷免連署案茲事體大，攸關公民權益，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核的義務。

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國民黨也表示，花蓮地檢署竟對執行公務的花蓮縣政府民政處進行搜索調查，令人質疑是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備，恫嚇各縣市選委會不得進行查核，此舉將造成寒蟬效應，危害行政體系行使公權之責，完全傷害中華民國法律，未來只要中選會責成行政機關不得追訴偽造文書的刑責，所有罷免連署都可肆意妄為。

國民黨呼籲，政府千萬不要戕害法律，剝奪各縣市基層公務員保障公民權的執法。（編輯：翟思嘉、林興盟）1140325