花蓮罷免查水表案聲押明良臻 花檢：全台沒有類似狀況

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮罷免案爆涉違法查對個資，縣府民政處長明良臻遭聲押禁見，6名公務員分別2萬至30萬元交保；花蓮檢方表示，過去從未發生過「查水表」案件，全台罷免連署也沒有類似狀況，相關證物已送鑑識。

花蓮2月傳出罷免連署案，有戶政人員登門查訪疑義，花蓮地檢署昨天前往花蓮市戶政事務所、縣府民政處等處進行搜索，帶回帶回12名嫌疑人及證人。

明良臻訊後被聲押禁見、民政處副處長兼選委會總幹事吳俊毅新台幣30萬元交保、鍾姓戶政主任20萬交保，其餘4名公務人員2萬至3萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天指出，經檢察官訊問，認定明良臻等7人明知依公職人員選舉罷免法、公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，罷免人提議名冊簽章查對，屬於花蓮縣選委會權責。

廖榮寬指出，戶政機關收到縣選委會提供提議人名冊影本後，只能透過戶役政系統查對是否具原住民身分、死亡等資料，提議人名冊上簽章真偽查證，是花蓮縣選委會權責，且依規定是以寄送查詢單方式進行。

檢調人員調查，約有10多名花蓮市提議人反映被戶政人員登門查對資料。廖榮寬說，過去從沒發生過實地向簽名當事人查對行為，這次全台罷免連署提議也沒有類似狀況，花蓮市戶政事務所作為顯然與規定不符，也沒有經過有權機關授權，違反個人資料保護法罪嫌重大。

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廖榮寬指出，明良臻因有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見，目前已查扣相關證物，並將手機送鑑識，若有向上追查可能性不會放棄。

對於外界質疑查水表案件2月發生，檢調選在這時間點偵辦，是為罷免第2階段連署添柴火，廖榮寬表示，「絕對沒有關係」，因函調相關資料、訊問相關證人，認為已達搜索門檻，才發動搜索。（編輯：陳仁華）1140326