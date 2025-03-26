花蓮民政處長明良臻遭聲押 縣府盼司法速釐清真相

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣府民政處長明良臻涉違反選罷法等罪嫌遭聲押，縣府今天發布聲明表示，期盼司法機關盡速釐清真相，還同仁清白及人身自由，讓行政體系回歸穩定，專注為民服務。

花蓮縣政府表示，對受調查同仁表達最堅定支持，堅定相信全體同仁一向秉持依法行政原則；縣府全力配合司法調查，此次事件相信同仁無勾串、逃亡及滅證之虞，期盼司法機關儘速釐清事實，還給同仁清白、人身自由，讓行政體系重回安定，專注為民服務。

縣府指出，堅定相信公務人員基於對公共利益維護，及行政程序法第36條應恪守職責，依法行政絕無所謂洩漏個資或違反選罷法任何條文，即便有法律認知與適用上的不同，屬可討論行政範疇；且此次事件在中選會告知非屬委託事項後，也立即停止相關事宜，可見個案本於職責原意。

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縣府強調，恪守職務者應獲得公正對待，也期盼社會各界理性看待，還給同仁清白，讓行政體系穩健安定。

縣府今天上午在大禮堂一場公開記者會，媒體原以為縣長徐榛蔚會出席，卻未現身；新聞科說，縣長另有要公。（編輯：陳仁華）1140326