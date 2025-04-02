花蓮縣議長張峻刊登廣告 支持罷免傅崐萁

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮縣議長張峻今天署名在地方報頭版刊登廣告並與臉書同步，表態支持罷免國民黨籍立委傅崐萁；張峻說，反對大罷免，但支持罷免傅崐萁，否則花蓮將永遠停滯不前。

截至發稿為止，尚未取得傅崐萁方面回應。

無黨籍的張峻接受中央社記者電訪表示，傅崐萁是亂源，沒罷免傅崐萁花蓮不會寧靜，甚至影響到國會；去年、前年因為礦石稅徵收議題議會也亂成一片，背後都是傅崐萁主導。

是否擔心秋後算帳，張峻說，「已被他打壓抹黑，連祖父的檳榔園都可以說我竊占國土，還能怎樣？反正我清清白白等他」。

張峻說，近日會與罷免傅崐萁的公民團體、志工聯絡，會加入他們行列。

他指出，自從傅崐萁接任立法院黨團總召之後，國民黨的聲勢出現了斷崖式崩壞，國民黨面對有史以來最險峻的挑戰，「多數優秀的黨籍國會立委陷入被罷免潮，這讓我們每一位黨員都感到憂心忡忡」。

張峻表示，國民黨的許多立委問政認真、專業、負責，實在不足以成為被罷免的對象，但皆因傅崐萁這個亂源，而讓國民黨籍立委遭受全面性地詆毀和攻擊，「我們反對大罷免，但是我們支持罷免傅崐萁，唯有將他切割，國會才能恢復理性協商。毒瘤不摘除，國會永無寧日，花蓮也將永遠停滯不前」。

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張峻也以過去幾次花蓮縣長、花蓮立法委員補選及立委選舉為例，都因傅崐萁分裂藍軍操作棄保效應，重創藍營團結。若再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。

張峻連任多屆議員，曾是資深國民黨員，也曾擔任縣黨部主委，在2022年選舉前，被黨部以「排黑條款」排除提名，但他仍以無黨籍身分參選高票當選，更順利連任議長後宣布退黨，並痛批國民黨主席朱立倫放任傅崐萁，被視為花蓮「反傅」指標人士。（編輯：黃名璽）1140402