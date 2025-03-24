罷傅團體洗地沖字「裁傅自由」 花蓮警盤查身分惹議

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）罷傅團體「微光花蓮」成員高壓水柱標記「裁傅自由」字樣沖洗地面，現場被警盤查要求身分資料，議員盼警方處理應客觀避免衝突激化；警方表示，處理過程讓民眾誤解，會更謹慎。

罷傅團體成員3人昨天下午在壽豐鄉考古博物館前進行「洗地」，被2名警員盤查，要求身分資料，雙方起口角爭執。

無黨籍縣議員楊華美接獲陳情，今天接受媒體聯訪表示，當天接到民眾陳情指稱，用水洗地爲什麼要被警察查驗身分，可能是之前罷免公民有被「查水表」，因此引發民眾疑慮，也可能是花蓮特殊氛圍讓民眾不放心，覺得是不是故意找麻煩，希望警方善加處理，不要激化對立及衝突。

楊華美說，用高壓水柱噴不乾淨路面，效果明顯，之前在北部已有此行動，也確認此行為無違法。

花蓮縣警察局吉安分局長林俊廷說明，昨天接獲考古博物館人員檢舉說有人噴漆，到場員警無法判斷是用什麼造成的，於是一邊盤查現場3人、一邊請示分局長官，盤查現場因爲是民眾檢舉，所以要求身分資料。

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林俊廷說，之前花蓮火車站也有一件相同情形，環保局指出不是噴漆、無污染，沒有違反廢棄物清理法，昨天現場警員可能不知道曾有過案例，警員處理過程讓民眾誤解、誤會以為被盤查。

罷免國民黨籍立委傅崐萁公民團體「微光花蓮」進行洗地活動，已陸續在花蓮縣政府附近、火車站周邊、美崙山等地點，選擇污垢、青苔地面，以高壓水槍噴在模板上沖刷，讓地面留下清晰的「裁傅自由」文字。（編輯：陳仁華）1140324

罷免團體「微光花蓮」成員陸續在花蓮縣政府附近、火車站周邊、美崙山等地點，選擇污垢、青苔地面，以高壓水槍噴在模板上沖刷，讓地面留下清晰的「裁傅自由」文字。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月24日