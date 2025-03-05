花蓮退休師葉春蓮嗆傅崐萁遭帶離 余姓黨工涉強制罪交保

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮退休教師葉春蓮因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭架離出場，推拉過程引起爭議，1名大力拉扯的國民黨余姓黨工涉犯強制罪，花檢訊後諭令新台幣1萬元交保。

葉春蓮2日在國民黨花蓮縣黨部的活動中，嗆聲傅崐萁而被帶離現場，其中身穿藍色背心的男子余姓黨工將葉春蓮大力推向大門，葉春蓮被推拉、架離會場畫面引起討論。

因案件引起輿論且有民眾告發涉犯強制罪，葉春蓮今天下午4時許低調前往花蓮警分局軒轅派出所說明當天狀況。花蓮警分局指出，完成案件受理程序，全案已報請花蓮地檢署偵辦。

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花蓮地檢署晚間發布新聞資料指出，經調閱監視器畫面及保全相關證據，勘驗分析後，於今天通知犯罪嫌疑人余男及葉春蓮到案說明，認為余男涉犯強制罪嫌疑重大，諭知交保新台幣1萬元。

對於推拉爭議，傅崐萁昨天公開致歉。葉春蓮今天接受媒體採訪指出，「除非他停止現在所有親共賣國的行為、把他們在立法院通過的那些爛法全部廢掉重來，我才有可能考慮要不要接受他的道歉。」（編輯：謝雅竹）1140305