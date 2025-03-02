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藍辦問政說明會 花蓮退休師嗆聲傅崐萁被請出場

2025/3/2 22:45（3/2 23:21 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）立法院國民黨黨團總召傅崐萁今天在花蓮中正體育館舉行問政說明會時，近80歲的退休老師葉春蓮起身「嗆聲」被請出場。葉春蓮在場外受訪說：「花蓮怎麼變成這樣子？」

截至記者發稿為止，未能取得傅崐萁對此事的回應。

國民黨花蓮縣黨部這場「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，安排黨部主委盧新榮及傅崐萁等人宣講。

傅崐萁上台演講時，坐在第二排的葉春蓮起身「嗆聲」，傅崐萁透過麥克風說：「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我一點自由都沒有。」部分在場人士辱罵葉春蓮，最後葉春蓮被數名維安及工作人員請出場。

葉春蓮在場外受訪說，她已快80歲了，從小到大在花蓮生活，「（這裡）怎麼變成這樣子？為什麼許多人都不能分辨是非？」她並說：「裡面的都在裝，到底要假裝到什麼程度？」

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她說，她過去是領國家薪水的，「如果共產黨來了，一天都活不下去」。

無黨籍縣議員楊華美接受電話採訪時表示，葉春蓮是被學生稱做「葉霸」的名師，作育英才無數。楊華美說，葉春蓮並非民進黨員，而且如果她不是國民黨支持者，「怎麼會出席國民黨的這場活動？」（編輯：李淑華、黃名璽）1140302

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國民黨花蓮縣黨部2日在縣立中正體育館舉行「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，黨籍立委傅崐萁上台演講時，退休老師葉春蓮（中紫衣立者）起身嗆聲，隨後被請出場。（微光花蓮提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月2日
國民黨花蓮縣黨部2日在縣立中正體育館舉行「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，黨籍立委傅崐萁上台演講時，退休老師葉春蓮（中紫衣立者）起身嗆聲，隨後被請出場。（微光花蓮提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月2日
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