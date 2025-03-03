花蓮退休老師葉春蓮嗆聲傅崐萁被請出場 民進黨團聲援

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（中央社記者王揚宇台北3日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁2日演講時，遭退休老師葉春蓮嗆聲，葉春蓮隨後被請出場，引發各界討論。民進黨立法院黨團今天聲援葉春蓮，也希望花蓮民眾守護民主正義之聲，罷免通匪立委傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部這場「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，安排黨部主委盧新榮及傅崐萁等人宣講。傅崐萁演講時遭坐在台下的葉春蓮「嗆聲」，傅崐萁透過麥克風說「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我一點自由都沒有。」部分在場人士辱罵葉春蓮，最後葉春蓮被數名維安及工作人員請出場。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開記者會，請花蓮民眾一起守護曾獲師鐸獎的葉春蓮，並質疑這場活動有無濫用行政資源。

吳思瑤說，葉春蓮教過的學生人數，絕對多過於傅崐萁在花蓮服務的選民人數，而代表台灣社會良善力量的葉春蓮，只是在活動上說出台灣人質疑傅崐萁，就遭受傅崐萁團隊成員的不禮貌對待、被強拖出場，令人痛心。

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吳思瑤表示，受邀出席活動的民眾都應享有自由民主的發聲權利，但在傅崐萁的霸道下，葉春蓮受到如此不堪的對待，更不應該把意見不同的人就打成是綠營側翼或是民進黨的臥底，這些說法都讓人難以接受。

陳培瑜說，她住在花蓮多年，葉春蓮為孩子、花蓮的付出，不是傅崐萁夫婦一句側翼就可以抹滅的，而傅崐萁在活動上不敢回應葉春蓮的指控，還說他沒有自由，試問到底是傅崐萁沒有自由，還是花蓮人沒有自由。（編輯：蘇龍麒）1140303