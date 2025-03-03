退休老師嗆傅崐萁遭帶離 國民黨批綠營惡意操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮退休老師葉春蓮在國民黨花蓮縣黨部的活動中，嗆聲立委傅崐萁被帶離引熱議；國民黨花蓮縣黨部今天指是綠營側翼與網軍預謀惡意操作，並拿出舊照片印證葉春蓮和綠營交好。

葉春蓮今天回應說，講自己綠營側翼這已經不新鮮了，「我不在意啊！」以前高中的時候，國民黨也都要學生入黨，「我完全不填」。昨天她本來想要去領樹苗，看到傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民，於是現場怒罵他：「傅崐萁請你不要再到處做壞事」、「共匪」、「傅崐萁下台」。

國民黨花蓮縣黨部中午召開記者會說明，活動依法申請並合法舉辦的關門會議，並不對外開放，也未邀請媒體。立委傅崐萁才到場，但尚未開始進行問政說明時，葉春蓮開始大聲咆哮謾罵，影響會場秩序。

現場人士對此行為感到不滿，紛紛要求該人士離場，但對方拒絕並持續咆哮辱罵，導致全場氣氛沸騰，最終警方介入處理。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮指出，尊重葉春蓮在教育界的貢獻，但作為師者，更應該以身作則，而非因政治立場不同而至其他陣營的閉門會議場合喧鬧、挑起爭議，影響社會和諧。

透過 Google News 追蹤中央社

活動為關門會議，並不對外開放，也未邀請媒體，全程禁止錄音錄影，卻正巧有二樓牆角視角偷拍影片流出，合理懷疑綠營側翼與網軍的預謀惡意操作，強烈譴責製造群眾對立的手段。

記者會現場還製作葉春蓮與民進黨籍縣議員同框的放大老照片，影射葉春蓮政治色彩鮮明，與綠營要角過從甚密。國民黨花蓮市黨部主委、議員吳東昇說，全場有2000名觀眾雪亮眼睛作證，絕對沒有任何拉扯動作，場內有2警員護送她到外面，也有女性黨工人員陪伴，並不像網路說的惡劣，整個過程很和諧。（編輯：李淑華）1140303

影片來源：中央社