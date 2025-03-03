遭花蓮退休教師嗆聲 傅崐萁：她是深綠、都是預謀

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁2日演講時，遭退休教師葉春蓮嗆聲，葉春蓮隨後被請出場，引發各界討論。傅崐萁今天說，外界指他罵民進黨才遭嗆聲，但事實是他話都還沒講就被攻擊，所以這都是預謀，且這位教師長期就是深綠的。

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，安排黨部主委盧新榮及傅崐萁等人宣講。傅崐萁演講時遭坐在台下的葉春蓮「嗆聲」，傅崐萁透過麥克風說「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我一點自由都沒有。」部分在場人士則辱罵葉春蓮，最後葉春蓮被數名維安及工作人員請出場。

傅崐萁今天接受媒體訪問時澄清，國民黨花蓮縣黨部舉辦國父逝世百年紀念活動，被指為是發樹苗的活動，但從來就沒有發樹苗，完全沒有這回事。

傅崐萁指出，活動是上午9時30分開始，他是10時50分才上台，他一上台、話都還沒講，這位教師就站在台前攻擊他，不是他罵民進黨、這位老師才攻擊，所以才請警察將老師帶出去。現場有2000雙眼睛，國民黨花蓮縣黨部也開了記者會，有很多人可以出來作證。

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傅崐萁說，師者傳道授業，不能讓別人有意見表達嗎；昨天是閉門會議，跟這位教師無關，總統賴清德的場可以讓人衝進去叫罵嗎，這是一個很簡單的常識，民主社會不容許自費辦活動嗎，而且這和公家也沒關係。

傅崐萁表示，這位教師長期就是深綠的，和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能都是一起的，相關照片他都有。（編輯：蘇志宗、林克倫）1140303