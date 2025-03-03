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傅崐萁質疑綠買媒體攻擊 民進黨將提告求償200萬元

2025/3/3 12:36（3/3 13:59 更新）
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（中央社記者葉素萍台北3日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑民進黨下預算買新聞攻擊他。民進黨說，要讓傅崐萁負起散播不實言論的責任，今天將向台北地方法院提起民事起訴，求償新台幣200萬元並在各大報刊登澄清啓事；民進黨並說，相關造假情事，持續蒐證，決不縱放，將逐一採取法律行動。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天召開「新聞造謠、連署造假，國民黨將受法律與人民制裁」記者會。

吳崢表示，傅崐萁不實指控民進黨投放預算買媒體，此外，最近罷免連署期間，不斷有人製造虛假冒名、幽靈連署，甚至連領銜人都造假，民進黨絕不容忍任何破壞民主的行為，對於任何抹黑、造謠行徑，絕不寬貸，一定會提起相關法律行動，讓違法者負起應有的法律責任。

黃帝穎指出，傅崐萁不實指控民進黨下預算置入媒體，已明顯構成民法的侵權行為，侵害民進黨相關權利，今日將會到台北地方法院提起民事起訴，求償200萬元、在各大報刊登澄清啓事。

吳崢表示，花蓮一位80多歲資深的退休葉姓老師，因為在傅崐萁活動質問「花蓮怎麼變成這樣」，遭傅崐萁團隊粗暴蠻橫連拖帶拉趕出場。

黃帝穎說，葉姓老師是在地資深教師，參與的是植樹節活動，發表言論與活動並無相違背，卻被用非法、暴力方式驅離，這已侵害葉姓老師權利，涉及刑法的強制罪，葉姓老師根本不是傅崐萁所指控的民進黨側翼。

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黃帝穎指出，連署罷免造假、抄名冊，甚至連領銜人都是假的，可說是史無前例，這些罷免民進黨立委的連署名單，有3、4成的不合格率。在刑法上，死人不可能連署，一定有人偽造文書、濫用個資、偽造印文署押，這些行為都涉及刑法上的刑事責任，將遭處5年以下有期徒刑；9個立委選區有那麼多死者被拿去連署，犯罪情形相當清楚，律師團將持續蒐證，蒐證完畢將會訴究包括領銜人、幹部相關人等抄名冊的犯罪嫌疑人。

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另外，有9件民進黨立委罷免案一階段連署審核未過關，媒體詢問，國民黨智庫副執行長凌濤質疑綠營冒名連署亡者資料，是有心人士刻意挖坑，設下圈套。

吳崢表示，凌濤的說法非常可笑，完全沒有事實根據，全台9個區域這麼多幽靈連署，民進黨能讓死者重回人世嗎，民進黨沒有超能力，唯一的可能就是國民黨拿手中舊名冊出來抄。（編輯：蘇志宗）1140303

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